С предвыборным оттенком

Если говорить о нынешнем Послании Президента, то я бы назвал его предвыборной «прелюдией».

Многое из того, что проговаривалось, состояло из тезисов, которые необходимо было просто «оживить». Это касается и народного IPO, и мер по развитию здравоохранения, и поручений по строительству как можно большего числа новых школ...

В то же время в Послании, в котором объявлено о досрочных выборах, не оказалось детализации некоторых установок, и некоторые критики в результате заявили: мол, «кабинетные математики», ответственные за экономический блок документа, просто плохо отработали. Я не думаю, что причина заключается в этом – вероятнее всего, такая детализация, а также социальные «бонусы» будут представлены в предвыборной прог­рамме действующего Президента.

В ближайшие недели после того, как Парламент примет необходимые поправки, Глава государства подпишет указ о досрочных выборах. Затем начнет действовать рес­публиканский штаб кандидата, будет разработана предвыборная программа, и уже в ней мы увидим мощные, «ядерные» тезисы.

При этом, надо полагать, что быст­рые политические реформы Президент проводить не будет. Уместно в этом контексте вспомнить ныне уже покойного Михаила Горбачева.

Когда он, будучи президентом СССР, проводил свои реформы, Касым-Жомарт Токаев находился в Пекине и работал в советском посольстве в КНР. И тогда мог наблюдать и сравнивать, как постепенно и последовательно реализуются различные преобразования в Китае и как резво «с места в карьер» взялся за политическую модернизацию Горбачев, и что в результате произошло с КНР, а что – с Советским Союзом.

Думаю, Касым-Жомарт Токаев, исходя из своего жизненного и профессионального опыта, не будет слишком быстро «развинчивать» политическую систему, поскольку в текущих геополитических условиях это может привести к негативным последствиям.

В то же время сейчас, после январских событий и по итогам того, что Президент уже сделал, у Главы государства есть неплохой рейтинг и поддержка электората. Плюс стоит ожидать роста поддержки в результате избирательной кампании.

Что касается изменения срока президентских полномочий, то если бы он остался пятилетним, то при переизбрании Главы государства в 2024 году его мандат продлился бы до 2029 года. Сейчас срок президентских полномочий увеличивается по поручению, данному в Послании, до 7 лет. И по итогам выборов мандат Главы государства также продлится до 2029 года.

Предположу, что семилетний срок полномочий президента у нас будет не всегда. Человек, который будет избран в 2029 году, может соответствующую статью Конституции изменить. Мы знаем наши политические традиции, инстинкты и амбиции наших политиков. Предполагаю, следующий президент с высокой долей вероятности захочет «отмотать назад» и заявить, что в четвертом десятилетии XXI века нам нужно два президентских срока по пять лет или три по четыре года.

Есть примеры стран, где только один президентский срок. Такая система действует, например, в Мексике – там глава государства избирается на 6 лет без права переизбрания. Семилетний срок президентства был во Франции, и Жак Ширак переизбирался президентом в 1995-м и 2002 годах, и тогда уже были внесены изменения в Конституцию и установлен пятилетний срок президентских полномочий.

Теперь по срокам выборов. 7 сентября планируется пленарное заседание Мажилиса. Как ожидается, на нем будут одобрены изменения в Конституцию и одновременно поправки, касающиеся регистрации партий. Предположим, Сенат примет их 8 сентября. Президент может подписать 9 сентября Указ о проведении досрочных выборов. Они должны пройти в течение 2 месяцев с момента их назначения, а значит, возможные даты – 13, 20 или 27 ноября.

По поводу того, кто сможет на этих досрочных выборах претендовать на президентский пост. Выдвигать кандидатов могут все зарегистрированные общественные объединения и политические партии. Времени для подготовки не очень много, но думаю, заметные политики ведут свою электоральную кампанию постоянно, и они сразу включатся в предвыборную гонку.

Кто с достаточной вероятностью мог бы занять президентский пост по итогам выборов, пока сложно сказать, ведь мы не знаем, кто готов выдвинуться. Вероятнее всего, на волне преобразований наибольший рейтинг окажется у действующего Президента. Но может сложиться и уникальная электоральная картина.