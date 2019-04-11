​С прицелом на будущее

Коллектив нашего музыкального колледжа поддерживает инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева о проведении внеочередных президентских выборов.

Перед народом Казахстана стоят большие задачи, решение которых может быть достигнуто лишь в условиях мира и согласия. Действующий Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей речи призвал нас подойти к будущим выборам со всей ответственностью и заверил в том, что они пройдут честно, открыто и справедливо.

Выборы помогут Казахстану продолжить курс, намеченный Елбасы, сохранить позиции во внешней и внутренней политике, укрепить политическую стабильность в казахстанском обществе.

Мы убеждены, что Казахстан успешно пройдет очередной этап в своем развитии и продолжит путь социально-экономической модернизации и повышения благосостояния народа. Казахстан как молодое государство должен иметь четкую вертикаль власти со всенародно избранным Президентом. Это наш путь. Алға, Қазақстан!