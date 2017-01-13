Статьи С прицелом на будущее Максут Иржанов

Идея открытия детской академии баскетбола вынашивалась на протяжении нескольких лет, и наконец в 2016 году удалось начать комплексную работу по реа­лизации проекта. Основной целью специального заведения является создание прочной базы для развития бас­кетбола в стране с последующим получением высшего спортивного образования. Отныне перед тренерами стоят задачи гармоничного развития личнос­тей с психологией победителя, а также обучения командным действиям. Индивидуальный позитивный подход к каждому ребенку станет основой тренировочной системы.



На должность главного тренера Академии приглашен сербский специалист Деян Парежанин – выходец из сис­темы баскетбольного клуба «Партизан», который является одним из лучших в Европе по подготовке детей и кадетов. Всю тренерскую карьеру он провел у себя на родине, работая с детьми и молодыми командами, которые под его началом выступали в Евролиге. Помогать ему будут два молодых казахстанских наставника – Антон Кирин и Исмаил Бимендин.



В официальном открытии детской академии баскетбола «Астана» приняли участие депутат Сената Парламента Дархан Калетаев, генеральный менеджер БК «Астана», олимпийский чемпион Валерий Тихоненко, заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев и исполнительный вице-президент Назарбаев Университета Максат Мамашев. Они же после поздравительных слов нажали на красную кнопку, символизировавшую открытие детской академии баскетбола «Астана», после чего с неба на баскетбольную площадку упали желтые и бирюзовые шары – цвета государственного флага и формы ПБК «Астана», игроки которого приняли самое активное участие в церемонии открытия.



– Игроки к нам приходят, чтобы играть в Единой лиге ВТБ, а с ними нужно еще работать и работать, – говорит В. Тихоненко. – Если для национального чемпионата этого может быть достаточно, то для меж­дународной лиги и кубковых матчей этого уже не хватает. Приходится менять менталитет, технику и само понимание баскетбола.



Академия баскетбола оборудована уникальным профессио­нальным паркетом, аналогов которому нет в нашей стране. В настоящее время здесь занимаются около 60 детей от 8 до 14 лет. Тренировки проходят утром и вечером. Надеемся, что открытие подобных академий при баскетбольных командах страны принесет свои плоды, и через несколько лет их штаты в основном будут составлять казахстанские игроки.

