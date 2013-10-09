С прицелом на ЭКСПО

В ходе встречи обсуждены вопросы углубления межпарламентского сотрудничества.

Чехия является одним из важных партнеров Казахстана среди стран Европейского союза. За 20 лет дипломатических отношений налажен конструктивный и доверительный диалог на всех уровнях. Дополнительный импульс в динамику плодотворных связей внес официальный визит в Чехию Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева в октябре прошлого года. Между верхними палатами парламентов Казах­стана и Чехии сложились тесные отношения, и казахстанские сенаторы приветствуют намерение чешских депутатов из партнерского комитета посетить Астану, отметил председатель Комитета палаты по экономическому развитию и предпринимательству Талгатбек Абайдильдин.

– Практика подтверждает, что подобная форма взаимодействия способствует активизации конструктивного диалога по вопросам законотворчества, обмену опытом модернизации в сфере экономики и в области общественных преобразований, – сказал Т. Абайдильдин.

Также собеседники высказались за более полное использование потенциала межпарламентских групп дружбы «Казахстан – Чехия» и развитие многосторонних контактов в рамках международных межпарламентских организаций, таких как парламент­ские ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы и НАТО. В завершение встречи Т. Абайдильдин пригласил чешские компании принять активное участие во Всемирной специализированной выставке EXPO 2017 в Астане.

Михаил ПУГАСОВ