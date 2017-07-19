С прицелом на экспорт

Один из проектов с участием иностранных инвестиций осуществляется уральским предприятием «Стекло-Сервис» совместно с коллегами из Финляндии и предусмат­ривает выпуск окон и дверей по финской технологии. Следующим этапом развития этой инициативы должно стать производство мебели и фурнитуры.

По словам акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова, еще один проект воплощается в жизнь совместно со швейцарской компанией АВВ и турецкими партнерами. ТОО «Урал Электрик» будет выпускать электротехническое оборудование, подобное которому раньше завозилось извне.

Кроме того, совместно с иранской компанией «Фализан» в Западном Казахстане создано высокотехнологичное нефтехимическое производство, на продукцию которого есть неплохой спрос не только в регионе, но и за его пределами. В целом эти предприятия ориентированы на экспорт.

Не менее востребовано как в области, так и в стране производство сэндвич-панелей для монтажа зданий. Цех по производству этой продукции в данный момент оборудует ТОО «Агран», на котором побывал аким области Алтай Кульгинов.

Как отметил исполнительный директор предприятия Василий Балакирев, компания уже свыше 15 лет занимается выпуском металлоконструкций и металлочерепицы, однако в этом году было принято решение запустить новое производство – кровельные и стеновые сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты.

– Ежегодная мощность проекта составит 500 тысяч квад­ратных метров продукции в одну смену, – отметил Василий Балакирев. – В случае необходимости предприятие может работать в две смены и довести выпуск до 1 миллиона квадратных метров. Планируем продавать продукцию на территории Казахстана. В случае успешного запуска и достижения проектной мощности есть вероятность выхода на экспорт в ближайшие регионы России и на юг с объемом до 20%. В случае полной загрузки технологической линии будет открыто 20 новых рабочих мест.

Стоимость проекта, который планируется запустить до нового года, составляет около 1 млрд тенге. Инновационное оборудование, аналогов которому не существует в западном регионе страны, будет завозиться из Южной Кореи.

– В настоящее время подобные изделия поставляют­ся из Самары, Оренбурга и Москвы, – говорит Василий Балакирев. – Конструкции из сэндвич-панелей – быстровозводимые. Эта технология может быть применена при строительстве совершенно разных помещений: промышленных, спортивных, сельскохозяйственных, социальных и коммерческих.

Ознакомившись с ходом строительства нового цеха, аким региона отметил, что на продукцию существует очень большой спрос, потребность области в таких материалах составляет 150 тыс. квадратных метров в год. А так как предприятие будет выпускать не менее 500 тыс. квадратных метров, то сможет обеспечить стройматериалом весь запад Казахстана и наладить экспорт.

Еще одна уральская компания-экспортер, продукция которой известна далеко за пределами региона, – АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» – тоже готовится к вводу нового цеха – по выпуску макаронных изделий. Объем производства только в нем составит 10–12 тыс. тонн в год. При этом планируется увеличить ассортимент короткорезанных макарон.

В ближайшем будущем планируется также установка еще одной линии, которая начнет выпускать жайму и лапшу – традиционные и очень популярные в Казахстане виды мучных изделий. Немаловажное значение имеет и тот факт, что в связи расширением производства планируется создать 120 новых рабочих мест.

По словам руководителя предприятия Александра Матевосяна, необходимость в цехе вызвана большим спросом на продукцию, с которым прежние мощности уже не справляются. Среди потребителей уральских макарон не только западные области республики, но и Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Россия.

Как подчеркнул аким облас­ти Алтай Кульгинов, отличительной чертой предприятия является то, что оно, по сути, кластерное, работает по принципу «от поля до прилавка». Крестьянское хозяйство сеет зерно и подсолнечник, потом на собственном мукомольном предприятии получает муку, из которой изготавливает конечную продукцию – макаронные и другие мучные изделия.

Еще одна компания, которую посетил глава Западно-Казахстанской области, – ТОО «Топан», специализирующееся на выпуске товаров из нефтехимии. В настоящее время она приобрела участок земли в пределах Уральска и строит здесь новое производство, склады, станцию налива-слива, восстанавливает три железнодорожных тупика.

По словам директора компании Владимира Харчева, благодаря новым мощностям объем производства конечной продукции, применяемой при добыче, переработке и транспортировке нефти, дос­тигнет 5 тыс. тонн.