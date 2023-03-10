С прицелом на Олимпиаду-2026

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Дмитрий Норкин

Курорт Oi-Qaragai принял первый в истории Казахстана Кубок
по ски-альпинизму.

Новый вид спорта, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж, врывается в Казахстан. Любители активного вида отдыха покоряют новые горизонты спортивных вершин. Как в прямом, так и в переносном смыс­ле, ведь в 2026 году этот вид спорта будет впервые представлен на зимних Олимпийских играх в Италии. И вот отечественные спортсмены уже, можно сказать, начали отбор в элиту атлетов этого вида спорта.

Ски-альпинизм возник сравнительно недавно, однако получил широкое распространение в горных районах Европы, Азии, Америки, в других час­тях света, где есть вершины и снег. В 1990-x годах Франция, Италия, Словакия, Андорра и Швейцария создали Международный комитет соревнований по ски-альпинизму (CISAC), который провел первый Европейский чемпионат по ски-альпинизму в 1992 году. Позднее, в 1999-м, эта организация была преобразована в Международный совет соревнований по ски-альпинизму (ISCM) при Международной федерации альпинизма (UIAA). Первый официальный чемпионат мира под эгидой ISCM был проведен в 2002 году.

Oi-Qaragai – это всесезонный семейный и горный курорт в Алматы, одно из красивейших ущелий Заилийского Алатау, которое дает до 300 солнечных дней в году, а потому функционирует постоянно. При этом флора и фауна сохранены в первозданном виде. Здесь есть уникальная инфраструктура, аналогов которой нет в Центральной Азии, а некоторых объектов – даже в мире. Деревенька на деревьях, самая большая юрта в мире, уникальный троллейный парк, скалодром на естественном горном рельефе, этно-SPA Umai, расположенный в традиционных казахских юртах, и многое другое.

Лыжи у спортсменов необычные – легкие и компактные. Ботинки поз­воляют делать пешие переходы, выстегиваться и шагать как на беговых лыжах, а также нестись вниз по склону как на горных лыжах. Собственно, из этих этапов и складывается гонка. Чтобы идти вверх, на лыжи крепят камус – ленту с направленным ворсом, которая не дает соскальзывать вниз. Изобретение не новое. Камусы использовали охотники много сотен лет назад, а принцип действия остался такой же.

Маршрут организаторы составляют, учитывая местность. Чем разнообразнее гонка, тем сложнее. Например, в этом забеге дистанция всего 6 км. Однако спусков и подъемов на ней около десяти. Спортсмены преодо­левают три круга, включая этап ходьбы в гору на лыжах, пеший этап и спуск с горы. Такое разнообразие требует от атлета всесторонней подготовки. Если быть проще, то среднестатистический атлет в ски-альпинизме должен быть отменным скайраннером (скоростное восхождение, или высотный бег), иметь навыки альпиниста и поставленную технику езды на лыжах. Этап проводится для формирования национальной сборной страны. Кстати, в Казах­стане ски-альпинизм как вид спорта прошел аккредитацию. Это значит, что страна готова выставлять спортс­менов на международной арене.

Первое место в забеге занял Денис Власов – чемпион Азии по спортивному ориентированию. На втором месте оказался Тимур Артюхин – неоднократный призер и чемпион кубков Казахстана по тому же виду спорта, а на третьем – Дмитрий Горев.

Девушки также поборолись за звание лучших, первое место заняла Юлия Полякова, на втором – Александра Колмакова, а третье у Юлии Бакировой.

Все атлеты примут участие еще в двух этапах – в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области, которые по итогу года отберут лучших из лучших.

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