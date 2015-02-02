С прицелом на Олимпиаду

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Максут ИРЖАНОВ
Напомним, что Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта, учрежденная в ноябре 2012 года по инициативе пяти национальных федераций, включает в себя следующие спортивные организации: объединение юридических лиц в форме ассоциа­ции «Казахстанская федерация бокса», республиканские общественные объединения «Федерация дзюдо», «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы», «Федерация тяжелой атлетики» и «Федерация таэквондо (WTF) Республики Казахстан».
Открыл брифинг хорошей новостью координатор данного общественного объединения Арман Ташметов, который сообщил о том, что в минувшую субботу казахстанский боксер Берик Абд­рахманов завоевал в Астане пояс АРВ и первую олимпийскую лицензию, выиграв бой у узбекского бойца Хуршида Тожибаева.
Кроме того, он сообщил журналистам, что в 2014 году конфедерацией была разработана Программа развития бокса, дзюдо, таэквондо (WTF), тяжелой атлетики, греко-римской, вольной и женской борьбы в Республике Казахстан на 2014–2016 годы, которая к настоящему времени уже утверждена Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.
– Программа предполагает совершенствование учебно-тренировочных процессов национальных сборных, внедрение и распространение принципов «фэйр-плэй» в спорте, улучшение системы подготовки и повышения квалификации специалистов, укрепление материально-технической базы, организацию и проведение рес­публиканских и международных соревнований, а также популяризацию спорта. Создан «Единый электронный паспорт спортсменов и спортивных объектов конфедерации», – отметил он.
Также было отмечено, что в рамках укрепления материально-технической базы конфедерацией реализуется проект строительства специализированного спортивно-тренировочного центра для тяжелоатлетов в условиях среднегорья в Алматинской области. Там же – в Талгарском районе – построена и уже функционирует Всемирная академия бокса AIBA – первый научный учебно-спортивный комплекс подобного рода, не имеющий аналогов в мире.
Деятельность организации и решение задач, направленных на достижение результатов в спорте высших достижений, стали возможными благодаря поддержке спонсоров – АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Хуавей-Алматы» и ТОО «Инжиниринговая компания «Казгипронефтетранс».
Особое внимание сейчас, как подчеркивалось на брифинге, уделяется мероприятиям, связанным с предстоящими Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро. В частности, вице-президент Федерации дзюдо РК Маратбек Мыктыбеков отметил, что в целях улучшения подготовки национальной сборной по дзюдо в качестве тренера-консультанта приглашен тренер из Бельгии Александр Яцкевич, подготовивший более 10 призеров олимпиад и чемпио­натов мира, около 50 чемпионов и призеров чемпионатов Европы.
Среди турниров, проведенных в 2014 году, он особо выделил Гран-при в Астане, в котором приняли участие 300 спортсменов из 38 стран. Казахстанцы тогда завое­вали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В текущем году планируется завершение строительства Центра дзюдо в Алматы. Говоря об участии в главных стартах четырехлетия, Маратбек Мыктыбеков отметил: «В наших планах не только завоевание лицензий. Сегодня участие – не самоцель, хотим выиграть золотую медаль».
Настоящей проверкой сил станет чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 по 30 августа 2015 года в Астане. По словам серебряного призера Олимпийских игр Асхата Житкеева, сборная Казахстана по этому виду спорта сегодня находится на сборах в Японии. Для подготовки к чемпионату мира для них созданы все условия.

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