​С прицелом на Олимпиаду

Свежий выпуск
434
Дмитрий НОРКИН

Как отмечалось, в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению 30-процентного охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом большое внимание уделяется развитию массового спорта, особенно среди детей и юношества. По итогам 2014 года число занимающихся составило более 4 млн 300 тыс. человек (25,1%). По сравнению с 2013-м данный показатель увеличился на 1,8%, или на 375 тыс. человек.

Если в 2014 году совместно с Цент­ром здорового образа жизни было проведено порядка 34 тыс. спортивно-массовых мероприятий и акций, то только в первом полугодии 2015-го их было более 22 тыс., причем половина из них на селе с участием около 1,5 млн человек.

В официальных спортивных мероприятиях, первенствах планеты, кубках мира, чемпионатах Азии и на других международных турнирах спортсменами национальных сборных команд по видам спорта было завоевано 593 медали, из них 184 золотых, 170 серебряных, 239 бронзовых.

Один из главных вопросов, интересующих СМИ, конечно же, касается подготовки отечественных спортсменов к главным стартам четырехлетия, которые состоятся в следующем году в Бразилии. По словам вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, ведомство рассчитывает, что более 100 наших атлетов будут представлять Казахстан на летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На сегодня уже завоевано 26 лицензий, до конца года планируется довести это число до 35–40.

Серьезные задачи необходимо решить в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Министерством уже разработана Концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года, в которой заложены все мероприятия, направленные на достижение поставленных целей.

Как отметил вице-министр, ведомством проводится большая работа по доступности спортивных объектов для населения. Так, в текущем году заканчивается строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Все они расположены в сельской местности, что позволяет привлекать еще больше людей к занятиям спортом.

В дальнейшем число спортивных объектов будет только расти. При этом важной составляющей массового спорта сейчас является сдача президентских тестов. К слову, в нынешнем году в соответствующих мероприятиях уже приняло участие свыше 2,5 млн человек.

Говоря о популярности некоторых видов спорта, спикер отметил, что больше всего у нас в стране люди занимаются борьбой. Это порядка 30 тыс. человек, начиная с детей и заканчивая профессионалами. На втором месте по популярности располагается бокс, которым занимаются около 20 тыс. человек. Законодателем моды в развитии видов спорта является столица.

В пресс-конференции, помимо вице-министра профильного ведомства, также приняли участие депутат Мажилиса Парламента Майра Айсина и такие прославленные олимпийские чемпионы, как нынешний директор Центра олимпийской подготовки по боксу Ермахан Ибраимов, гендиректор клуба «Астана-Арланс» Серик Сапиев и обладатель золотой олимпийской медали по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.

Популярное

Все
Срок исполнения – вчера
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Миллиарды на сборы
Дома под снос
Шли навстречу людям, а попали в тупик
Наказали подрядчика
Сайга поела на 8 миллиардов
Хотели как лучше, а получилось...
Иди и смотри
Марат СЫРЛЫБАЕВ: Сила вариативности региональных вузов в интеграции технологий и знаний
Кузница чемпионов
Вагончик тронется, вокзал останется
Выжить вопреки
Поездной дискомфорт
«Трехсменка» не изжита
ИИ – не в страх, а в помощь!
Встреча с заводчанами
Дыши легко
Мысли о будущем
Короли капусты
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
«Субботник» для отвода глаз
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Водительские права по новым правилам
Экстремальная атлетика
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Ну и верблюд этот воробей!
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Кража невест: традиция или преступление?
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Встреча с заводчанами
«Трехсменка» не изжита
Дыши легко
Вагончик тронется, вокзал останется

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]