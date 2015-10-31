​С прицелом на Олимпиаду

Как отмечалось, в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению 30-процентного охвата населения страны систематическими занятиями физической культурой и спортом большое внимание уделяется развитию массового спорта, особенно среди детей и юношества. По итогам 2014 года число занимающихся составило более 4 млн 300 тыс. человек (25,1%). По сравнению с 2013-м данный показатель увеличился на 1,8%, или на 375 тыс. человек.

Если в 2014 году совместно с Цент­ром здорового образа жизни было проведено порядка 34 тыс. спортивно-массовых мероприятий и акций, то только в первом полугодии 2015-го их было более 22 тыс., причем половина из них на селе с участием около 1,5 млн человек.

В официальных спортивных мероприятиях, первенствах планеты, кубках мира, чемпионатах Азии и на других международных турнирах спортсменами национальных сборных команд по видам спорта было завоевано 593 медали, из них 184 золотых, 170 серебряных, 239 бронзовых.

Один из главных вопросов, интересующих СМИ, конечно же, касается подготовки отечественных спортсменов к главным стартам четырехлетия, которые состоятся в следующем году в Бразилии. По словам вице-министра культуры и спорта РК Сакена Мусайбекова, ведомство рассчитывает, что более 100 наших атлетов будут представлять Казахстан на летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На сегодня уже завоевано 26 лицензий, до конца года планируется довести это число до 35–40.

Серьезные задачи необходимо решить в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Министерством уже разработана Концепция развития физической культуры и спорта до 2025 года, в которой заложены все мероприятия, направленные на достижение поставленных целей.

Как отметил вице-министр, ведомством проводится большая работа по доступности спортивных объектов для населения. Так, в текущем году заканчивается строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Все они расположены в сельской местности, что позволяет привлекать еще больше людей к занятиям спортом.

В дальнейшем число спортивных объектов будет только расти. При этом важной составляющей массового спорта сейчас является сдача президентских тестов. К слову, в нынешнем году в соответствующих мероприятиях уже приняло участие свыше 2,5 млн человек.

Говоря о популярности некоторых видов спорта, спикер отметил, что больше всего у нас в стране люди занимаются борьбой. Это порядка 30 тыс. человек, начиная с детей и заканчивая профессионалами. На втором месте по популярности располагается бокс, которым занимаются около 20 тыс. человек. Законодателем моды в развитии видов спорта является столица.

В пресс-конференции, помимо вице-министра профильного ведомства, также приняли участие депутат Мажилиса Парламента Майра Айсина и такие прославленные олимпийские чемпионы, как нынешний директор Центра олимпийской подготовки по боксу Ермахан Ибраимов, гендиректор клуба «Астана-Арланс» Серик Сапиев и обладатель золотой олимпийской медали по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.