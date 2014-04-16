С прицелом на репродуктор

Общество

Два года назад в Астраханском районе была введена в эксплуатацию откормочная площадка на 2 700 голов КРС. Открытие этого хозяйства позволило создать 50 рабочих мест. Инвестиционный проект осуществляет ТОО «Острогорское» в рамках региональной Карты индустриализации. На полную мощность предприятие вышло весной прошлого года, а на начало текущего общая численность скота составила 2 450 голов, в т. ч. 1 250 породы герефорд и почти столько же казахской белоголовой. В настоящее время предприятие переориентировано на репродуктор по производству племенного поголовья мясного направления. Специалисты делают ставку на экспортоориентированную продукцию. Приплод за прошлый год составил 630 голов, реализовано свыше 500 голов племенного молодняка.

Чингиз ТАШЕНОВ,
Акмолинская область

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