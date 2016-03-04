​С прицелом на Рио

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Абзал КАМБАР

– Денис Касымович, успехи наших спортсменов в гребле на байдарках и каноэ не остались незамеченными, на какие результаты мы сейчас можем рассчитывать?

– Мы имеем давние традиции развития этого вида спорта, в нашем регионе ему уделяют большое внимание. И это не случайно. Стоит напомнить, что еще в далеком 1958 году начала формироваться школа гребли в Южно-Казахстанской области. А из достижений отметим тот факт, что на сегодня национальная и молодежная сборные Казахстана на 70% укомплектованы гребцами с юга! У нас отличный тренерский состав, наши спортсмены побеждают на крупных международных турнирах, показывают высокое мастерство и постепенно входят в элиту мировой гребли.

Подтверждением тому – успешное выступление отечественных атлетов в 2015 году. По итогам года южноказахстанские гребцы впервые в истории развития гребли в стране завоевали и рекордное количество олимпийских лицензий на чемпионатах мира и Азии. В нынешнем году на главных летних стартах четырехлетия, которые пройдут в Бразилии, республику будут представлять 6 шымкентских гребцов, которые уже взяли 4 путевки в Рио. Для сравнения хочу сказать, что всего в копилке гребцов Казахстана на сегодня 7 лицензий. И мы, конечно же, надеемся, что кто-нибудь станет призером или чемпионом Игр.

– А где спортсмены проходят подготовку?

– В 2015 году у нас в Толебийском районе на берегу Бадамского водохранилища произошло знаменательное событие – была открыта единственная в стране специализированная тренировочная база для гребных видов спорта, которая построе­на по всем международным стандартам. Это придает дополнительный импульс развитию гребных видов спорта у нас в области и в стране в целом. Уже сейчас на спортбазе проходят подготовку спортсмены таких отделений, как академическая гребля, парусный спорт, греб­ля на байдарках и каноэ. В планах – развитие и гребного слалома.

– Интересным для нас стало и известие о том, что вы намереваетесь подготовить и первого в нашей истории гребца-паралимпийца для участия в специальной Олимпиаде для людей с ограниченными возможностями. Можно ли узнать подробности?

– Да, с недавнего времени мы начали привлекать в наш вид спорта людей с ограниченными возможностями. Это настоящие герои для нас. На базе областной спортивной школы инвалидов мы открыли отделение параканоэ. Кстати, этот вид впервые будет представлен на Олимпиа­де в Рио-де-Жанейро. У нас уже есть и атлет, на которого мы возлагаем особые надежды. Это 18-летний Жалгас Тайкенов, который пришел в наш вид спорта два года назад из воркаута (разновидность уличного спорта). И хотя он занимается греблей сравнительно недавно, уже является участником чемпионата мира в Москве и Кубка мира в Германии, а в общем мировом зачете идет на 15-м месте. Выступает при этом в самом сложном виде – КL-200 М.

В мае в Германии пройдет очередное первенство планеты по параканоэ, где будут разыгрываться олимпийские путевки, и сейчас бросили все свои силы на подготовку Жалгаса к этому старту. Мы очень хотим, чтобы он завоевал лицензию и впервые представил нашу страну на Паралимпийских играх в этом виде спорта. Нами проведены переговоры с национальной сборной России (она является мировым лидером в параканоэ) о том, чтобы Тайкенов проходил с ними совместную подготовку, а наши специалисты перенимали опыт ведущих российских специалис­тов. Мы приобрели Жалгасу новую современную гоночную лодку и отправили его в Абхазию на учебно-тренировочный сбор с этой командой. К нему прикреплен заслуженный врач РФ Лагутин Михаил Петрович, который следит за состоянием здоровья казахстанца, корректирует нагрузки и контролирует, чтобы он нормально восстанавливался.

– Мы желаем ему только удачи!

– Спасибо! Для Жалгаса, если он отберется на Паралимпийские игры, это будет подвиг, а для нас всех это событие станет еще одной большой победой!

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