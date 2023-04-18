С прицелом на сладкую жизнь

В регионе сахарной свеклой в этом году планируют засеять 8,1 тыс. га. Посевная кампания только набирает обороты. На сегодня 1 851 га полей в области уже засеяли. Основные работы стартовали в первой декаде апреля. Как рассказал опытный аграрий из Ескельдинского района Айдын Дюсенбинов, в работе с этой культурой важно не просто увеличивать площади посевов, а внедрять в процесс современные агротехнологии, повышая урожайность.

Сам крестьянин нынче сеет корнеплод на 320 гектарах полей, используя новый вид семян из Германии и пневматические сеялки точного высева. Такой подход позволяет увеличить всхожесть до 99%.

Однако сейчас в процесс коррективы вносит неустойчивая погода. Самое главное, подчеркивают крестьяне, чтобы температура не опускалась ниже минус 5 градусов, а заморозки не держались дольше 3-4 дней, иначе есть риск потерять первые посевы.