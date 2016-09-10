​С прицелом на Токио

В Астане состоялось чествование казахстанцев – победителей и призеров 16-го чемпионата Азии по каратэ шинкиокушинкай. Напомним, что каратисты из нашей страны стали первыми в общекомандном зачете на прошедшем в Корее чемпионате Азии, обойдя занявшие второе и третье места сборные Южной Кореи и Гонконга.

Наши соотечественники за­воевали 7 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Чемпио­нами континента стали Екатерина Гурова (Семей), Валерия Иванова и Иоанна Белых (Астана), Людмила Устюгова и Адилет Сатыбалдиев (Алматы), Еркебулан Бейсембаев и Мерей Суюнов (Талдыкорган). «Серебро» – у алматинца Ильи Панкратова. Азия Лескали и Магарам Эюбов (Астана), Анастасия Мироненко (Темиртау), Дильназ Алимова и Виталий Чех (Алматы), Дмитрий Федоров (Усть-Каменогорск) стали бронзовыми призерами.

По словам вице-президента казахстанской Федерации каратэ шинкиокушинкай Каиртая Сарманова, продемонстрированный на турнире результат позволил нашей команде завое­вать 18 путевок на чемпионат мира, который, кстати, пройдет в следующем году в Астане. Данное мероприятие входит в программу ЭКСПО-2017.

Напомним, что каратэ включено в программу Олимпиады-2020 в Токио, и теперь у нас есть большие надежды на то, что копилка национальной сборной на главных стартах четырехлетия пополнится медалями каратистов.