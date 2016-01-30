С прицелом на тройку лидеров Статьи 748 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Местом ее проведения стал Дом культуры Щучинска, где в этот день собрались активные, неравнодушные и живо интересующиеся положением дел в районе бурабайцы, о чем свидетельствовало обилие вопросов, адресованных обоим акимам по окончании выступлений докладчиков.

Прошлый год район по многим отраслевым показателям завершил успешно. В частности, показатель ИФО в растениеводстве составил 100,9% к уровню 2014 года благодаря увеличению урожайности зерновых культур, а также росту валового сбора льна и картофеля.



– Достигнутые нами результаты говорят о том, что аграрии, которые обращают должное внимание на повышение культуры земледелия, внедрение новых сортов, получают высокие урожаи, – подчеркнул в своем докладе Т. Ташмагамбетов. – Отличный пример в этом показывают ТОО «Алтын бидай», «АФ «Веденовка» и «Агрофирма «Бурабай-2007».

Что касается других показателей, то за счет увеличения поголовья КРС, свиней, лошадей, птицы и производства мяса, молока, яйца в животноводстве ИФО достиг 106,2%. А в промышленности он составил 110,3% за счет увеличения горнодобываю­щей, металлургической промышленности и переработки сельхозпродукции. Наибольший вклад в актив района внесли ТОО «Растительное масло Боровое», «KazBeef LTD» и др. Но вместе с тем снизили объемы такие крупные предприятия, как ТОО «Вагоноремонтное депо «Бурабай», «Рауан-Бурабай», «Швейная фабрика «Силуэт». Кстати, на это обстоятельство особое внимание обратил глава региона.



– Сегодня мы активно поддерживаем новые предприятия, создаваемые в ходе реализации многочис­ленных проектов, но при этом почему-то забываем о старых, ранее стабильно работавших, – говорит С. Кулагин. – Почему, скажем, тот же «Силуэт» снизил свои показатели? А что сделала местная власть для того, чтобы не допустить снижения?..

Для достижения запланированных объемов промышленной продукции бурабайцами делается ставка на обеспечение ввода в экс­плуатацию предприятий с обязательным выходом в намеченный срок на проектную мощность инвест­проектов, реа­лизуемых в рамках Карты индустриализации и вне ее. В 2015 году ТОО «Райгородок» по переработке золотосодержащей руды обеспечило рост производства почти в два раза, создав дополнительно 200 рабочих мест.



За отчетный период бурабайцами проведена немалая работа, основные показатели экономики заметно улучшились. В областном рейтинге район находится в «золотой середине», но, по твердому убеждению С. Кулагина, он вполне может войти в первую тройку. Отличную возможность бурабайцам для этого предоставляет развитие Щучинско-Боровской курортной зоны.



В ходе открытого диа­лога власти и народа, в котором приняли участие порядка 20 присутствовавших в зале людей, поднимались самые разные вопросы, требующие, по мнению бурабайцев, первоочередного решения. В их числе проблемы дорожного строительства, благоустройства и озеленения райцентра, дефицита детских садов, возведения еще одной поликлиники в Щучинске, возобновления работы закрытых детских оздоровительных центров в курортной зоне.

По окончании отчетной встречи состоялась приятная процедура награждения отличившихся бурайбацев.

