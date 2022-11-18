С прицелом на Универсиаду

«Сарыарка» увеличивает отрыв в чемпионате страны, а студенческая сборная узнала своих соперников по Универсиаде.

В национальном первенстве в очередном туре успели сыграть 10 из 12 участвующих команд, а еще две – узбекский «Хумо» и столичные «Снежные барсы» наверстают упущенное уже в скором времени.

Итак, по-прежнему только лишь наращивает свое преиму­щество над остальными клубами карагандинская «Сарыарка». На этот раз «беркуты» принимали на своей площадке павлодарский «Иртыш» и добились двух разгромных побед со счетом 7:3 и 9:2.

А вот идущему в турнирной таблице на втором месте атыраускому «Бейбарысу» очки даются очень непросто. Вот и на этот раз, с трудом обыграв гостивший у него петропавловский «Кулагер» со счетом 5:4, во второй игре «мамлюки» и вовсе проиграли – 1:2.

Дружно потеряли очки и еще две дружины, входящие в четверку лидеров, – столичный «Номад» и кокшетауский «Арлан». «Кочевники» из Астаны принимали на своей арене рудненский «Горняк» и, уступив в первой встрече со счетом 2:3, во второй все же взяли реванш, выиграв – 5:1. В это же время акмолинские «волки» играли на выезде. В первом поединке против «Актобе» «арланы», сыграв в основное и дополнительное время со счетом 0:0 (такой результат очень редко встречается в хоккее), затем уступили после исполнения буллитов с итоговым счетом 0:1, а во второй игре поднатужились и обыг­рали хозяев площадки уже со счетом 4:1.

А в это время мужская сборная Казахстана узнала соперников по хоккейному турниру Всемирной зимней Универсиады 2023 года. Стоит отметить, что основу главной дружины республики как раз должны составить участники национального первенства. Итак, на предварительном этапе наша команда встретится со сборными Южной Кореи, Венгрии, Великобритании, Словакии и США. В другой группе сыграют команды Швеции, Чехии, Канады, Украины, Латвии и Японии.

Напомним, что очередные студенческие игры пройдут с 12 по 22 января в американском Лэйк-Плэсиде. Наша хоккейная дружина традиционно считается одним из фаворитов турнира, так как именно на этих состязаниях выступает очень хорошо. В 1993 году в польском городе Закопане казахстанцы заняли второе место, в 1995 году в испанской Хаке они и вовсе стали чемпионами, в 2003 году в итальянском Турине финишировали третьими, потом дважды, в 2009 и 2011 годах, в китайском Харбине и турецком Эрзуруме мы были четвертыми, а далее на трех универсиадах подряд – в 2013 году в итальянском Трентино, в 2015-м в испанской Гранаде и в 2017 году у нас в Алматы – мы вновь были сереб­ряными призерами главных студенческих игр.

ЧЕМПИОНАТ

КАЗАХСТАНА

М Команда И В Г О

1. «Сарыарка» 22 21 103–38 43

2. «Бейбарыс» 20 13 68–43 31

3. «Номад» 22 12 66–40 27

4. «Арлан» 20 12 80–45 26

5. «Хумо» 20 10 67–40 26

6. «Горняк» 22 9 64–71 22

7. «Кулагер» 20 9 68–53 20

8. «Актобе» 20 7 55–59 20

9. «Иртыш» 20 7 64–93 19

10. «Алматы» 20 6 35–64 15

11. «Торпедо» 20 3 38–78 12

12. «Снежные барсы» 22 0 22–106 2