​С пробуждением!

Парадокс этого режиссерского послания зрителю в том, что тебя в прямом смысле слова тошнит от представления, когда ты находишься в зрительном зале, но стоит покинуть театр, как спектакль вновь настигает тебя лавиной вопросов, выворачивающих душу наизнанку. Судьей и подсудимым становишься ты сам.

На первый взгляд сюжет, придуманный заслуженной артисткой Республики Саха (Якутия) Софьей БарановойСергучевой и усовершенствованный Сергеем Потаповым, банально прост. В доме престарелых сводит счеты с жизнью отталкивающее существо без имени – Старик, довольствующий неприглядными физиологическими потребностями. Он изуродован жизнью и старостью. Вокруг этого ходячего трупа и разворачивается действие, достойное кисти Брейгеля, Гойи и доктора кошмаров Босха.

Своеобразными реаниматологами «животного», к которому временами возвращаются проблески воспоминаний о прошлой жизни, где сгинули дочь и жена, становятся Женщина, Ворон и старухи, балахоны которых напоминают классический наряд госпожи Смерти, только без орудий косьбы.

Потапов блистательно строит каждый эпизод, как отдельную, остро отточенную миниа­тюру, которая ранит, возмущает, заставляет задуматься. В спектакле много абсурда и импровизации. Герои условны. И это хорошо. От того их многомерность и приложимость к каждому реальному зрителю вполне конкретна.

Все в прошлом у Старика, которого играет Роман Чехонадский, и у Женщины в исполнении Светланы Фортуны, играющей санитарку. Их судьбы, как шпаги, скрестились в доме престарелых. Санитарка, обманутая любимым и мечтавшая стать актрисой, стала зрителем и участницей безумного спектакля, в который превратилась ее загубленная жизнь. А Старик для нее – олицетворение всех мерзостей, на которые способны мужчины. Она кипятится, сыплет бранные слова, а он не понимает ни боли ее, ни отчаянья, ни смысла сказанного.

Золотой «ниткой», прочно сшивающей повествовательное полотно спектакля, стал Ворон – еще одна режиссерская заморочка для зрителя в исполнении Данила Хомко. Сей персонаж вещает на разных языках, включая иврит, сыплет стихо­творными строками, главные из которых: «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…»

И дальше Ворон замолкает, но те, кто читал Божественную комедию Данте Алигьери, помнят, что этими строками начинается первая глава, которая называется «Ад». Об аде и спектакль. Об аде непонимания, бессмысленности существования, отсутствии подлинной заботы и любви, нравственного отупения.

А Ворон? Ворон неустанно кружит то над Стариком, то над Женщиной. Чует свою добычу! Падаль, она ведь только черным силам и по вкусу. Это только в песне поется: «Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой». В спектакле же в поисках добычи Ворону метаться не приходится. Старик готов, а Женщина на подходе, к моральной деградации прямиком отправляются и старухи.

Да, кстати! Я забыла сказать о Главном герое. В программке он не обозначен. Это зеркало. Во весь человеческий рост. Взглянув в него, Старик увидел не себя, а брата-близнеца. Не хочется узнавать себя в зеркале спектакля и зрителю. Очень хочется сказать: «Меня это не касается!»

А если присмотреться?