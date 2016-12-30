Статьи С прогнозами лучше не спешить... Юрий ЛИФИНЦЕВ

В начале XXI века на пьедестал почета этих соревнований поднимались лидеры сборной страны – Николай Чеботько, Светлана Малахова, Оксана Яцкая, Андрей Головко, Игорь Зубрилин, Максим Однодворцев, Дарья Старостина, Евгений Кошевой, Елена Коломина и многие другие. С блеском земляки выступили и в 2015 году в Словакии. И потому, напросившись на беседу с главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам Александром Батяйкиным, я ждал от него и добрых слов в адрес «героев прошлых лет», и оптимистических прогнозов на предстоящие в Алматинской области старты. «Нынешние тестовые соревнования в рамках розыгрыша Кубка Казахстана обязательны для всех лидеров сборной РК. Они важны и в плане реорганизации, омолаживания национальной команды», – разъяснил на опережение мой собеседник.



– Но пока идет спор за медали, вы не можете назвать окончательный состав студенческой сборной, которая в январе-феврале 2017 года выступит на стадионе «Алатау»?



– Четверых участниц Универсиады я могу назвать уже сейчас: это павлодарки Анна Шевченко и Ирина Быкова, Анна Стоян (Карагандинская область) и Ольга Мандрика (Акмолинская область). Когда-то этих спортсменок (лет 8–10 назад) мы набирали в Центр олимпийской подготовки, так что знаем их с детского возраста. Cпортсменки уже показывают приличные результаты на международной лыжне. К примеру, Аня Шевченко у нас в прошлом году на первых лицензионных соревнованиях в Финляндии выступала неплохо, но потом через неделю повредила ногу и пропустила едва ли не половину сезона. Мы надеемся, что нынче подобных ошибок не допустим.



– Александр Степанович, а сколько всего гонщиц может выставить Казахстан на Универсиаде?



– Восемь спортсменок, так что еще четверых предстоит добирать по итогам их выступлений в Кубке Казахстана. Важно посмотреть, как выглядят спортсмены и спортсменки в спринтерских гонках. Мы, к слову говоря, сейчас отбираем не только участников предстоящей Универсиады, но и параллельно – команду для выступлений на 8-х зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония), а также на чемпионате мира в Лахти (Финляндия). К чемпионату мира, к слову говоря, готовится лидер сборной Алексей Полторанин.



– Что-то его сейчас нечасто можно увидеть в стартовых протоколах международных соревнований...



– Перед первым этапом Кубка мира он приболел, а потом не бежал ряд классических дистанций. В общем, мы его сейчас в некотором роде бережем для будущих гонок. Полторанин сосредоточен на завоевании медалей чемпионата мира и Олимпийских игр.



– Что вы можете сказать о мужской сборной Казахстана, готовящейся конкретно к Универсиаде?



– Здесь примерно такая же картина, как и в женской: кого-то можем назвать уже сейчас, с кем-то вопрос будет решаться после окончания тестовых соревнований. В первую группу входят братья Александр и Сергей Малышевы (Карагандинская область), Олжас Климин (Акмолинская область) и Виталий Пухкало (Костанайская область). Как видите, в сборной появляются новые имена, я имею в виду Виталия Пухкало.



– А сколько мужчин можно выставить на Универсиаде?



– Тоже восьмерых. Но акцент будет сделан, как вы сами понимаете, на лидеров, которые, как мы знаем, намерены биться за медали. Программа лыжных соревнований на Универсиаде объемная, будем отдельно готовить спортсменов и для участия в эстафетах. Могу сказать, что некоторые наши спортсмены нынче специально подводили пик своей формы к розыгрышу Кубка Казахстана. Я говорю о тех гонщиках, которые не выезжали со сборной в Европу, но надеялись «добраться» в основной состав студенческой команды именно на тестовых соревнованиях.



– И последнее. Вопрос, может быть, не совсем еще уместный, ведь вы пока даже не определились с окончательными составами... Но все же рискну его задать: на что можно надеяться нам в выступлениях лыжников на домашней Универсиаде?



– Постараемся не огорчить своих болельщиков. На прошлой Универсиаде у нас было пять медалей, хочется выступить, как в таких случаях говорят, не хуже, но... Соперники наверняка будут весьма сильные, а списков участников Универсиады еще нет, и потому какие-то прогнозы делать сложно. Скажу наверняка, что мы пока планируем лишь две медали – в мужской и женской эстафетах. О других надеждах говорить воздержусь, уже научен горьким опытом неудачного прогнозирования: перед 7-ми зимними Азиатскими играми 2011 года в Алматы пообещал журналистам выиграть восемь золотых медалей, а наши гонщики получили всего шесть. Впрочем, тогда было достаточно и «серебра», и «бронзы». Так что давайте дождемся старта Студенческих игр 2017 года и посмотрим, что они нам принесут.

