​С проверкой­ по области

На днях члены комиссии посетили ряд строящихся объектов: школы на 1 200 мест в районе «Нұр-Актобе», учебного заведения на 320 мест в п. Кирпичный, школы на 600 мест в с. Заречный, двух детских садов. Основное внимание они обратили на качество строительства. Отметим, что при фракции «Нур Отан» в облмаслихате работают еще четыре комиссии, на контроле которых модернизация инфраструктуры ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения, развитие индустриальной и энергетической инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, транспортно-логистического сектора, повышение конкурентоспособности субъектов АПК.