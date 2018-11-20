С проводниками КТЖ будут работать психологи

С 2019 года в АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы" планируют открыть кабинеты психологов для проводников. Это позволит настроить сотрудников на более плодотворную и позитивную работу. Об этом на брифинге в Астане сообщил директор департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки" Алибек Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В пути следования проводники работают с пассажирами, которые бывают разными, есть негативно настроенные, конфликтные. Понимая этот момент, и зная, что в работе проводников присутствует психологическая нагрузка на них, мы хотим применить практику, которую используют в других компаниях. Для психологической разгрузки. Из кабинетов психологов на рейс проводники будут выходить с более позитивным настроением, и приносить больше пользы. В следующем году в каждом филиале будет психолог", – сказал Султанов.
Кроме того, он добавил, что для поездных бригад было организовано обучение совместно с объединением "Красный Крест".
"По всей территории Казахстана было обучено более 200 сотрудников поездных бригад. Это действующие начальники поездов, которые умеют и имеют соответствующий сертификат на оказание первой врачебной медицинской помощи. В следующем году мы будем продолжать эту работу, чтобы охватить всех сотрудников сервисного персонала", – сообщил директор департамента по сервису и работе с клиентами АО "Пассажирские перевозки".
Алибек Султанов также подчеркнул, что в дороге происходят разные случаи.
"К сожалению, мы констатируем и летальные исходы, бывает, дети рождаются. В этом году уже пять малышей появились на свет в составе наших поездов. Предусмотрены меры для поездных бригад. В пути следования на близлежащих станциях в случае ухудшения самочувствия пассажиров осуществляется моментальный вызов – фельдшерских бригад скорой помощи, которые находятся на станциях", – отметил спикер.
В заключение он дополнил, что в октябре состоялась встреча с представителями ЧС.
"Создана рабочая группа. Они будут предоставлять мобильные группы в труднодоступных местах", – резюмировал Султанов.
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