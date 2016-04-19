​С путеводителем - по Алматы

– Цель нашего путеводителя – ближе познакомить алматинцев и гостей города с произведениями пластического искусства, созданными вдохновенной фантазией и искусными руками наших соотечественников, предоставить информацию об общественных деятелях и исторических героях, писателях и поэтах, акынах и художниках, составивших гордость отечественной культуры. Эта инициатива Казахского общества охраны памятников истории и культуры продиктована насущной потребностью пропагандировать бережное отношение к памятникам, привлечь к ним живой интерес, облегчить всем желающим знакомство с историческим и культурным наследием нашего города.

В справочник-путеводитель мы включили и несколько маршрутов с описанием памятников, краткие сведения о жизни легендарных личностей, которым они посвящены. Предлагаемые маршруты составлены так, чтобы за короткий временной промежуток желающим удалось увидеть как можно больше скульптур, сооружений, создающих ауру города.

«Памятники Алматы» охватывает разные грани художественного образа мегаполиса. Своеобразие архитектуры города, его неповторимость и самобытность складываются из гармоничного сочетания архитектуры, монументального искусства и малых скульптурных форм, из возможностей их эмоционального и интеллектуального воздействия на человека. Каждый монументальный памятник с прилегающей к нему городской средой имеет свою особенную атмосферу, свое место в жизни города, свою «целевую аудиторию», историю, смысл и даже судьбу. В Алматы, как и в городах, есть памятники, определяющие его облик.

Так, Монумент Независимости Казахстана с момента открытия в 1996 году стал одним из символов нашего суверенного государства, одним из знаковых памятников не только Алматы, но и всего Казахстана. Мемориал в Парке им. 28 героев-панфиловцев, посвященный победе в Великой Отечественной войне, памятник Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой и другие навсегда запечатлели бессмертный подвиг наших отцов и дедов. Конные статуи, памятники и бюсты батырам и революционерам, композиторам и ученым воссоздают отечественную историю и отдают дань ее героям.

Увеличившееся в последние годы число ландшафтной скульптуры в парках и скверах позволяет с улыбкой взглянуть на Алдара Косе, полюбоваться на налитое яблоко – символ города, посидеть на скамейке вместе со знаменитыми «битлами». Можно открыть для себя множество новых деталей и по-новому взглянуть на то, с чем уже давно знаком. Фотографии архитектурно-скульптурных ансамблей, мемориалов, памятников, представленные в путеводителе «Памятники Алматы», снабжены емкой информацией о биографии героев, годах создания монументов и их авторах, особенностях пластики и художественного решения образа. Ведь монументальное искусство несет не только исторический смысл, но и эмоцию, душу события и создателей.

Памятники учат нас помнить прошлое, ценить настоящее и понимать свое время как часть в цепи истории. Они дарят нам ощущение целостности города и его единения с жителями. Хотелось бы, чтобы вместе с нами их словно бы заново открыли и горожане, и наши гости. Увидели и почувствовали благодарность к тем, кто их создавал…

Учитывая еще одну знаменательную дату, к которой подходит наша страна в нынешнем году, мы посвящаем издание 25-летию Независимости Республики Казахстан и надеемся внести свою скромную лепту в сохранение и пропаганду славной отечественной истории и богатейшей культуры.

Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?