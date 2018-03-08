​С ракетками по миру

В Индиан-Уэллсе (США) стартует один из крупнейших теннисных турниров BNP Paribas Open с призовыми суммами и для мужчин, и для женщин около 8 млн долларов. В женских соревнованиях нашей Юлии Путинцевой в первом раунде предстоит встреча с Элисон Ван Уйтванк (Бельгия), а Зарине Дияс с жеребьевкой откровенно не повезло – ее уже на старте будет экзаменовать Серена Уильямс (США).

Казахстанцу Александру Бублику пробиваться в основную сетку пришлось через серию квалификационных матчей. В первом круге он выбил из борьбы Кевина Кинга (США) – 6:2, 6:4, во втором сыграет с другим представителем страны-организатора – Митчеллом Крюгером.

Двое наших теннисистов стартовали в челлендж-турнире в Дохе (Катар). Роман Хасанов проиграл турку Марселю Ильхану – 2:6, 1:6, а Денис Евсеев нанес поражение Иссе Шанану аль-Харраси (Катар) – 6:1, 6:1. Казахстанец Григорий Ломакин неудачно выступил на турнире в Альметьевске, проиграв в первом круге россиянину Михаилу Фуфыгину – 1:6, 6:7.