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С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике Международный день защиты детей
Асель Муканова

Детство – это свет и радость

Этот день с нетерпением ждут как дети, так и их родители. Особенно в этом году, объявленном в Казахстане Годом детей. И организаторы оправдали надежды: 19 тыс. праздничных мероприя­тий разного уровня охватили полтора миллиона маленьких казахстанцев. А если говорить в масштабах года, охват будет гораздо большим.

В частности, речь зашла о решении, наверное, наиглавнейшей проблемы для всех занятых на работе мамочек – обеспеченности регионов детскими садами. До конца года охват детей 3–6 лет будет доведен до 99,3%.

Решается и вопрос с воспитателями – создаются центры компетенций, организуются курсы, увеличивается финансирование детского здравоохранения, многое делается для полноценного развития, повышения творческого и спортивного потенциала детей. Всего не перечесть.

Поэтому и особое внимание к детям, которое мы все наблюдали 1 июня, не выбивалось из общего государственного контекста, не выглядело пафосной акцией, поскольку внимание к подрастающему поколению есть всегда.

Первого июня в городском детском фестивале «Алматы БалаFEST» принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ботаническом саду Алматы собрались 6 тыс. детей от 6 до 17 лет со своими родителями. Здесь их ждали зона ART SPACE, выставка книг «Кітап қазынасы», экозона «Жасыл Алматы», «Шахмат әлемі», зона ROBOLAND, концертная площадка «Жас өрендер». В 16 районах города функционировали еще 18 тематических площадок, которые посетили как минимум 5 тыс. человек. Семеро юных дарований получили грамоты и памятные подарки из рук Президента.

В столице 34 школьника из разных регионов посетили резиденцию Президента «Акорда». Для них были организованы познавательная экскурсия и подарки от имени Главы государства. Но главное – это море впечатлений для детей из глубинки, впервые попавших в самое сердце страны.

В день праздника в каждом из регионов была подготовлена собственная программа. В Нур-Султане с участием акима города были открыты «Білім-парк», центры креативного образования и технологий, а для дошкольников – центр детского развития BINOM GO.

Помимо торжественных мероприятий и просто хорошего настроения, детей ждали ценные подарки. Во многих областях одаренные школьники получили денежное вознаграждение: в Павлодарской области аким вручил 62 ученикам по 100 тыс. тенге, в Северо-Казахстанской 24 ребенка получили по 56 тыс. тенге, 60 и 100 детей вознаграждены в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

83 одаренных ребенка Акмолинской области помимо денег получили путевки в оздоровительный центр «Сункар». Костанайская область вручила денежные сертификаты 58 своим маленьким жителям. В Туркестане подарили 1 тыс. детских книг. В Нур-Султане 107 отличников награждены 100 тыс. тенге каждый.

В Кызылординской области победителям международных и республиканских олимпиад вручены 10 ноутбуков. Сотня сирот сможет кататься на новеньких велосипедах, а 20 отличников учебы из малообеспеченных семей бесплатно отдохнут в летнем лагере.

Аким Карагандинской облас­ти поздравил 77 воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подарил спортивный инвентарь, наборы для развития мышления и логики.

В Алматы стартовала респуб­ликанская акция «Дерево желаний». Такие деревья с пожеланиями детей с тяжелыми заболеваниями будут размещены в торговых центрах Нур-Султана, Шымкента и других городов. Также с 16 мая по 16 июня проводится акция «Балалардың игілігі үшін», в рамках которой запущен челлендж «Поздравь ребенка с Годом детей!».

Мероприятий было много. И все они оказались разноплановыми. Серьезное обсуждение на тему «Права детей и почему они важны» прошло 2 июня в ходе международного дебатного телемоста для школьников из России, Кыргызстана и Казах­стана. В «Балдаурене» состоялось торжественное открытие театральной смены для 280 детей. А в центре «Бөбек» стартовал фестиваль песен «Детство – это свет и радость», в котором участвуют свыше 60 юных талантов и сотни зрителей.

Министр информации и об­щественного развития ­Аскар Умаров принял участие в респуб­ликанском детском фестивале «Балапан әлемі» в амфитеатре на столичной набережной. В Туркестане же благотворительным фондом «Жулдызай» при поддержке спонсоров и Минис­терства образования и науки проведен XVII республиканский фестиваль детского творчества «Жулдызай» для детей с особыми потребностями. Традиционно это красочное шоу талантов собирает на своей сцене 300 юных участников и звезд казахстанской эстрады.

Но все-таки все самое интересное еще впереди! Первого июня дан старт летнему сезону. Открылись 34 детских оздоровительных лагеря, где могут отдохнуть более 5 тыс. детей за сезон. Всего планируется пять сезонов. Также увлекательно провести время юные казах­станцы могут в пришкольных лагерях – их по всей республике открылось 11 тыс.

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