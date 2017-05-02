С религиозных объединений в Казахстане будут требовать прозрачность финотчетности

В ходе заседания члены Правительства рассмотрели и одобрили концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Документ подготовлен в соответствии с посланием Главы государства народу и программной статьей "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".
По словам министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, продолжается работа по укреплению светских принципов развития. В документе указывается, что светское государство не вмешивается во внутренние дела и канонические вопросы религиозных объединений.
"Мы должны строить жизнь, избегая консерватизма и слепого следования догмам. На новом этапе модернизации народ Казахстана имеет право на собственную модель отношения к государству и религии, основанную на национальных традициях, современных реалиях", – сообщил глава министерства.
Представленная концепция госполитики в религиозной сфере выступит фундаментальной основой данной модели, считает он.
"В ходе работы над концепцией следовали директивам Президента – укреплять светские принципы государства, сохранять межконфессиональный мир, не допускать любые формы религиозного радикализма. Цель концепции определение научно-теоритических основ, выстраивание законодательных, политических, управленческих, социально-экономических мер по регулированию религиозной сферы до 2020 года", – продолжил Ермекбаев.
Вместе с тем, по мнению министра, государство должно регулировать и контролировать содержательную и общественную деятельность религиозных объединений, требовать соблюдения законов и интересов РК.
"В документе четко обозначено требование по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений. В концепции говорится о формировании общегосударственной системы противодействия экстремистской идеологии и нейтрализации деструктивной деятельности некоторых течений, прикрывающихся религиозными лозунгами. Предусматривается комплексная работа во всех сферах – образовании, культуре, спорте, СМИ, здравоохранении, институтах семьи и брака", – заключил Нурлан Ермекбаев.
По планам министерства, реализация концепции позволит обеспечить укрепление стабильности и безопасности в Казахстане в контексте новых геополитических реалий, внутренних и внешних вызовов.
В настоящее время в РК зарегистрировано порядка 3 700 религиозных субъектов, представляющих 18 конфессий. 81% граждан страны считают себя верующими, 19% атеистами и агностиками. Из числа верующих только 14% относят себя к практикующим верующим, а около 70% – уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим.