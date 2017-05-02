С религиозных объединений в Казахстане будут требовать прозрачность финотчетности

Политика
Жания Уранкаева
В ходе заседания члены Правительства рассмотрели и одобрили концепцию государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Документ подготовлен в соответствии с посланием Главы государства народу и программной статьей "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

По словам министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, продолжается работа по укреплению светских принципов развития. В документе указывается, что светское государство не вмешивается во внутренние дела и канонические вопросы религиозных объединений.

"Мы должны строить жизнь, избегая консерватизма и слепого следования догмам. На новом этапе модернизации народ Казахстана имеет право на собственную модель отношения к государству и религии, основанную на национальных традициях, современных реалиях", – сообщил глава министерства. 

Представленная концепция госполитики в религиозной сфере выступит фундаментальной основой данной модели, считает он.

"В ходе работы над концепцией следовали директивам Президента – укреплять светские принципы государства, сохранять межконфессиональный мир, не допускать любые формы религиозного радикализма. Цель концепции определение научно-теоритических основ, выстраивание законодательных, политических, управленческих, социально-экономических мер по регулированию религиозной сферы до 2020 года", – продолжил Ермекбаев. 

Вместе с тем, по мнению министра, государство должно регулировать и контролировать содержательную и общественную деятельность религиозных объединений, требовать соблюдения законов и интересов РК.  

"В документе четко обозначено требование по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений. В концепции говорится о формировании общегосударственной системы противодействия экстремистской идеологии и нейтрализации деструктивной деятельности некоторых течений, прикрывающихся религиозными лозунгами. Предусматривается комплексная работа во всех сферах – образовании, культуре, спорте, СМИ, здравоохранении, институтах семьи и брака", – заключил Нурлан Ермекбаев. 

По планам министерства, реализация концепции позволит обеспечить укрепление стабильности и безопасности в Казахстане в контексте новых геополитических реалий, внутренних и внешних вызовов. 

В настоящее время в РК зарегистрировано порядка 3 700 религиозных субъектов, представляющих 18 конфессий. 81% граждан страны считают себя верующими, 19% атеистами и агностиками. Из числа верующих только 14% относят себя к практикующим верующим, а около 70% – уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим.

Популярное

Все
Мир прекрасный и удивительный
12 медалей из Аммана
Престижные трофеи разыграли в Алматы
Хоккейный август
Взят курс на поэтапную модернизацию
Сохранили позицию
Найти человека в один клик
Отбор на Азиаду
Реформы не ради реформ
Фокус на реальные запросы граждан
Курултай: логика преемственности и ответственности
Телемедицина поможет сельчанам
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
«Кайрат-Жастар» задает тон
Тепло родных мест
Масложировая продукция стала одним из лидеров несырьевого экспорта
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
Бычок – в аренду…
СКО: территория партнерства
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
24 медали из Мадрида
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

В Европарламенте отметили прогресс Казахстана в политическо…
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важ…
«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]