С рейтингом надежнее

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Раушан Шулембаева

Общественно-профессиональное сообщество осуществило этот пилотный проект с целью оценки деятельности университетов, выявления их потенциала для увеличения конкурентоспособности. И включило в свой рейтинговый выпуск 50 казахстанских вузов. Их ранжировали по таким индикаторам, как академическая репутация, репутация среди работодателей, академическая и научно-инновационная деятельность, интернационализация, востребованность выпускников.

Президент РРА Барлык Шайкенов сообщил, что эти шесть индикаторов состоят из 35 позиций, которые позволяют наиболее полно рассмотреть способность вуза адаптироваться к стремительно меняющимся условиям рынка труда, вносить вклад в национальные программы модернизации, быть адекватными целям развития страны и глобальной конкурентоспособности нации.

– Рейтинг призван определить место и способность университетов в реализации стратегической задачи, поставленной в Послании Главы государства, – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста страны, – продолжил Барлык Амангалиевич. – Поэтому учитывалась нацеленность учебных программ на развитие критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации, формирование у студентов IT-знаний, финансовой грамотности и воспитание патриотизма.

Оценка выставлялась исходя из ключевых миссий университетов, а это качественное образование, студент и его нужды, научные исследования и коммерциализация их результатов, передача знаний и международная деятельность. Принципиальное отличие пилотного проекта в том, что он построен на основе как единообразно измеряемых количественных показателей, так и применения индекса лояльности. К работе над совершенствованием рейтинга привлекались ведущие международные специалисты, авторитетные эксперты и организации Казахстана. Методология рейтинга постоянно совершенствуется с учетом современных трендов в образовании и развитии системы высшей школы.

Барлык Шайкенов рассказал, что во время обсуждения пилотного проекта президент Международной обсерватории по академическому ранжированию (IREG) Ян Садлак предложил назвать его «Казахстан-2050 – Национальный рейтинг по инновациям и академическому превосходству». И таким образом акцентировать главный посыл – исполнение вузами государственных программ в области высшего образования, их продвижение в мировом образовательном пространстве, мировых рейтингах.

Предварительно участники пилотного проекта провели анализ мировых и национальных рейтингов, опыт общественно-профессиональных сообществ, реализующих открытые механизмы оценки вузов. А это значит, что новый подход в ранжировании вузов и образовательных программ разработан с учетом последних достижений в области оценки качества образования и построения рейтингов.

Организаторы проекта провели большую работу по сбору информации и ее анализу. При этом использовали и количественные характеристики качества образования вуза, и социологические исследования среди студентов, преподавателей и работодателей.

– Рейтингов в мире много, и нельзя говорить, что они стали совершенным инструментом оценки, однако это необходимая точка отсчета, позволяющая вузу осознать собственное место в экономической и общественной жизни государства, его конкурентоспособности на глобальном рынке труда, – уверен Барлык Шайкенов.

«Казахстанская правда» пуб­ликует генеральный рейтинг казахстанских вузов. А с рейтингами образовательных программ можно ознакомиться на сайте РРА www.rraranking.com.

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