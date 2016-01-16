​С ринга – на пьедестал

В элитной группе у нас первое место заняла Юлдуз Маматкулова (весовая категория до 81 кг), второе – Мадина Нуршаева (64 кг) и третье – Назым Кызайбай (51 кг). В молодежном турнире «серебро» и «бронзу» в весе до 69 кг выиграли Айдана Тузенова и Ляйла Кусаинова. У юниорок тоже две награды: Пакизат Серикбай (46 кг) поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета, а Жамиля Болат (63 кг) – на третью.

«Проделки» малого тура

В Павлодаре и Хромтау мужские волейбольные команды Национальной лиги сыграли матчи третьего (малого) тура чемпионата страны. Лидером, и достаточно уверенным, в город на Иртыше приехал клуб «Алматы», имевший 35 очков. Его отрыв от «Алтая» из Усть-Каменогорска составлял целых пять очков. Но хотя тур и был малым (команды играли всего по три матча), перестановок в стане фаворитов избежать не удалось.

«Алматы» в Павлодаре проиграл все три поединка, а «Алтай», напротив, записал в свой актив три победы. И вот последствия бескомпромиссной трехдневки: на первое место вышел «Алтай» – 37 очков, на вторую позицию опустилась команда «Алматы» – 36, на третьей строчке остался «Павлодар» – 34. Другие участники розыгрыша уже мало на что претендуют: «Атырау» набрал 26 очков, «Есиль» (Петропавловск) и «Тараз» – по 24, «ТНК Казхром» (Хромтау) – 22, «Динамо-Казыгурт» (Шымкент) – 1.

Жесткий отбор

На первом в нынешнем году теннисном турнире Большого шлема – Australian Open – в разгаре квалификационный мужской турнир. Первые барьеры в Мельбурне, увы, не смогли преодолеть двое казахстанских спортсменов из троих, проходивших жесткий отбор. Андрей Голубев уступил россиянину Константину Кравчуку – 7:6, 6:7, 2:6, а Дмитрий Попко не нашел «весомых аргументов» в матче против аргентинца Марко Трунгельити – 4:6, 4:6.

Во второй раунд квалификации пробился лишь Александр Недовесов, выигравший на старте у турка Марселя Ильхана, – 2:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником Александра будет Алдин Сеткич (Босния и Герцеговина).

А в Сиднее на турнире WTA Apia International наша Ярослава Шведова выступала в парном разряде вместе с румынкой Ралукой Олару. Они дошли до полуфинала, а там вынуждены были капитулировать перед сильнейшей женской парой 2015 года – Мартиной Хингис (Швейцария) и Сания Мирза (Индия) – 6:4, 3:6, 8:10.

Плюс Найджел Доус

Вслед за болельщиками и журналистами свои пятерки на предстоящий Матч звезд назвали специалисты департамента по проведению соревнований Континентальной хоккейной лиги.

В команду «Восток» они делегировали защитников Тобиаса Виклунга («Лада») и Джонатона Блума («Адмирал»), нападающих Кирилла Капризова («Металлург», Новокузнецк), Михаила Варнакова («Ак Барс») и Найджела Доуса («Барыс», Астана).

Напомним, что ранее в эту же команду представители СМИ включили защитника «Барыса» Кевина Даллмэна, так что 23 января на московский лед выйдут два хоккеиста команды из Астаны.