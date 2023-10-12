С риском для жизни

Родился в рубашке

Хирурги Областной многопрофильной детской больницы спасли ребенка с опасными патологиями. Маленькому пациенту пришлось провести операции в три этапа.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малыш нуждался в срочной медицинской помощи из-за врож­денного порока развития желудочно-кишечного тракта и атрезии ануса. На третий день после его появления на свет детскому хирургу-эндоскописту высшей категории Нуртугану Алкуатову пришлось назначить оперативное лечение. Была наложена стома, позволившая работать пищеварительной системе. Благодаря своевременному оказанию помощи состояние ребенка тогда удалось стабилизировать.

Продолжить лечение получилось в марте текущего года во время визита хирургов Национального центра педиатрии и детской хирургии города Алматы в Тараз. Они проводили в Областной многопрофильной детской больнице мастер-класс для местных врачей. В ходе второго этапа восьмимесячному малышу алматинскими специа­листами совместно с детским хирургом Алимжаном Аукеновым проведена промежностная аноректопластика.

В сентябре состоялся третий этап лечения – закрытие стомы. Операцию успешно провели заместитель главного врача по хирургической работе Маулим Кенжалы, заведующий отделением хирургии Эльбрус Салпагаров и хирург Даурен Багыбаев. Сейчас ребенок выписан домой.

Возвращение матери

В Кордайскую центральную районную больницу поступила 41-летняя многорожавшая беременная сельчанка на сроке 39 недель. Был поставлен диагноз: «хроническая артериальная гипертензия», «кризовое течение», «анемия легкой степени». Кроме того, у врачей имелись подозрения на преэклампсию тяжелой степени.

Женщину срочно перевели в перинатальный блок Областной многопрофильной больницы, где через час у нее появилась одышка. При проведении УЗИ и рентгенографии грудной клетки была обнаружена жидкость в плевральной полости слева, диагноз «острая левосторонняя нижнедолевая пневмония». Для удаления жидкости установили трубчатый дренаж, по которому получен хилезный выпот (хилоторакс). После необходимых лечебных процедур женщина благополучно родила.

Позже консилиум принял решение выписать ее для дальнейшего наблюдения по месту жительства. В результате она была госпитализирована в отделение хирургии центральной больницы Кордайского района в состоянии средней степени тяжести. Как отметили заведующий отделением Нурлан Джаксымбаев и лечащий врач Назим Абдуллаев, хилоторакс – редко встречающееся заболевание, требующее лечения, наблюдения, контроля. Общие усилия медиков района и области, правильно подобранное лечение привели к уменьшению скопления жидкости, а затем и полному исчезновению, дренаж был удален.

Неудачное падение

Еще одно чудесное спасение произошло в случае с 16-летним жителем села Аса Жамбылского района. В результате падения с лошади подросток получил серьезную травму головы. В крайне тяжелом состоянии его доставили в реанимацию Областной многопрофильной детской больницы.

После осмотра и проведения компьютерной томографии были установлены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2-го типа, линейный перелом затылочной кости справа, обширное эпидуральное кровоизлияние задней черепной ямки справа, диффузный отек головного мозга и кома 1–2-й степени. Пациента подключили к аппарату ИВЛ.

В экстренном порядке заведую­щий отделением нейрохирургии Саят Жумабаев и нейрохирург Мирдас Мурадов сделали сложную операцию, были произ­ведены костно-пластическая трепанация черепа и удаление гематомы. Сейчас юноша с улучшением общего состояния переведен в профильное отделение для дальнейшего лечения.

Сердце не подвело

В Шуской центральной районной больнице впервые провели операцию по удалению аппендикса у пациента с искусственным желудочком сердца. Именно последний фактор выводит случай из общего ряда.

В медучреждение 41-летний больной поступил спустя четверо суток после начала заболевания с клиникой острого аппендицита, местного перитонита. Его срочно прооперировал хирург Мейрман Ережепов. Диагноз «острый гангренозно-перфоративный аппендицит с осложнениями».

Как отметил доктор, уникальность случая заключается в том, что больной с такой патологией сердца – единственный в районе. В послеоперационный период ему была назначена антикоагулянтная, антибакте­риальная и дезинтоксикационная инфузионная терапия, а также стимулирование кишечника и анальгетики. На четвертые сутки купирован жесткий парез желудочно-кишечного тракта, нормализована температура тела, послеоперационная рана стала затягиваться.