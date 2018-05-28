​С роботами на ты

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Юрий Ли

Он собрал со всех уголков региона около 100 юных техников-изобретателей в возрасте от 6 до 17 лет. Поздравляя участников форума с открытием фестиваля, заместитель акима области Руслан Рустемов рассказал о стремительном развитии ІТ-индустрии в Казахстане и создании надлежащих условий для кызылординской молодежи в овладении технологиями новой цифровой эры. По его словам, в 2017 году в 9 домах школьника были открыты секции робототехники, оснащенные 3D-лабораториями. Еще при 92 школах области появились аналогичные кабинеты, а в 25 инновационных школах внедрен элективный курс по робототехнике. Кроме того, одним из первых объектов, возведенных на левобережье реки Сырдарьи, станет строящийся современный молодежный ресурсный центр с ІТ-парком.

Приняты меры и для подготовки профессиональных кадров. Выпускники местных школ осваивают специальности ІТ-сферы в отечественных и ведущих российских вузах по грантам акима облас­ти и правительства РФ. Наладил регион и тесное сот­рудничество с университетом «Иннополис» в Татарстане и академией Microsoft, с которыми уже реализуется ряд совместных, в том числе образовательных проек­тов. А наглядным свидетельством позитивных перемен стал первый региональный фес­тиваль HackDay, на котором сразу 137 команд представили свои идеи и проекты по цифровизации. Некоторые из них заинтересовали потенциальных инвесторов из Астаны и Алматы и вскоре могут быть реализованы на практике.

Но, как оказалось, самые юные кызылординские техники-изоб­ретатели также готовы предложить немало интересных идей. На организованной в рамках фестиваля Robofest выставке было представлено огромное количество проектов и моделей по роботизации и автоматизации технологических процессов, техники и механизмов. Увлекательно прошли и состязания среди участников форума, выставивших свои модели на турниры по кегельринг-квадро, робосумо, робофутболу и прямолинейному движению роботов.

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