Забыты стихи про «все работы хороши, выбирай на вкус», как и фильмы, рассказывающие о людях, на которых хотелось быть похожими: они умели воплощать мечты, делать сказку былью, находить дело своей жизни и честно служить ему. Скажете, сплошная романтика? Но что такого уж хорошего в том, что ее, романтику, заменяет расчет? Самореализация не подразумевает пользу обществу, а на мечты совсем нет времени – надо воплощать амбиции, контролировать карьерный рост, изучать схему движения «социальных лифтов». Моральным удовлетворением приходится жертвовать ради престижа и стабильности, а еще лучше удовлетворяться ими, не задумываясь о морали вовсе. В принципе, получается. Да и мимикрия оказалась отличительной чертой не только животного мира.

Ассортимент специальностей велик, но про них как-то не пишутся ни стихи, ни проза. О рекламном бизнесе взялся было рассказать Фредерик Бегбедер, но нового Хейли из него не получилось, и нашумевшие «99 франков» – настоящая сатира. Зато профессии с энтузиазмом расставляются по ранжиру, и чуть ли не ежегодно формируются рейтинги самых-самых и самых никаких. Так, выяснили, что в Древнем Вавилоне самая престижная профессия – врач, в Древнем Египте – писец, у древних греков и римлян – адвокат, пик популярности журналистов пришелся на XIX век… В тройке лидеров у Маяковского («Кем быть?») были столяр, плотник и инженер, а среди членов семьи мы хотим видеть врачей и юристов. В 2004-м прогнозировали, как через 10 лет на первых позициях окажутся специалисты по искусственному интеллекту и по топливным источникам энергии, антикризисные управляющие, логопеды, проводники в экстремальных путешествиях, а также футурологи и переводчики интернет-сленга. Прогнозы сбываются не быстро и не всегда. Например, среди комментаторов на популярных платформах каждый второй – лингвист-виртуоз, однако запускать туда надо не переводчика, а полицию нравов.

А какие поэтические профессии ушли! Бакенщики, трубочисты, ямщики («Ямщик, не гони лошадей», – зазвучал в 1914-м романс, герою которого некуда было спешить), телефонистки (о них пел Высоцкий), наборщики текстов в типографиях, секретари-машинистки (а это великая Верочка из «Служебного романа»). В зоне риска – почтальоны, лифтеры, фасовщики, инспекторы ДПС, библиотекари, сметчики, чертежники. Через несколько лет предполагают резкое снижение спроса на бухгалтеров, нотариусов, сисадминов, турагентов, журналистов (выложил ролик с «сотки» на YouTube – вот и новость, кто прокомментировал – тот и журналист)… По-прежнему в тренде менеджеры, вдохновившие-таки стихотворцев: «Идут заказы. Спорится работа./Следить за выполнением всех планов/Серьезная и важная забота/У менеджеров, словно капитанов». Чем не романтика, а?

Востребованы сегодня инженеры разного профиля, IT-специалисты, веб-дизайнеры, био- и нанотехнологи, работники сервиса и бьюти-индустрии, экологи, энергетики, селекционеры – всех не перечислишь, только выбирай. А в недалеком будущем понадобятся урбанисты, лайф-коучи (советчики на все случаи жизни), шоперы (консультанты по моде и покупкам), гринкиперы (агрономы экстра-класса, специализирующиеся по спортивным газонам), хендлеры («собачий нянь»), универсальные солдаты, геронтологи и сиделки, ведь жить человечество собирается долго и комфортно.

«Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы», – расстраивался Остап Бендер, предсказавший невольно нынешние «системные» изменения. Мы усваиваем, что нет ничего раз и навсегда устоявшегося: придется постоянно учиться, а может, переквалифицироваться, чтобы встроиться, конкурировать, реализовываться, чтобы не оказаться на задворках прогресса. И если учитель математики открывает ресторан или педиатр становится косметологом, это говорит не об ошибке «на старте», а о социальной мобильности.

Увидела показательное объявление: «Нужны люди «с руками» и «с головой». Стабильный доход, возможность самореализации». Дефицит квалифицированных работников есть в каждой сфере. Но когда повезет с выбором, будет возможность не просто ходить на работу каждый день, а каждый день заниматься любимым делом.

Наталья КУРПЯКОВА