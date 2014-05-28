С руками и с головой

Культура
822

Забыты стихи про «все работы хороши, выбирай на вкус», как и фильмы, рассказывающие о людях, на которых хотелось быть похожими: они умели воплощать мечты, делать сказку былью, находить дело своей жизни и честно служить ему. Скажете, сплошная романтика? Но что такого уж хорошего в том, что ее, романтику, заменяет расчет? Самореализация не подразумевает пользу обществу, а на мечты совсем нет времени – надо воплощать амбиции, контролировать карьерный рост, изучать схему движения «социальных лифтов». Моральным удовлетворением приходится жертвовать ради престижа и стабильности, а еще лучше удовлетворяться ими, не задумываясь о морали вовсе. В принципе, получается. Да и мимикрия оказалась отличительной чертой не только животного мира.

Ассортимент специальностей велик, но про них как-то не пишутся ни стихи, ни проза. О рекламном бизнесе взялся было рассказать Фредерик Бегбедер, но нового Хейли из него не получилось, и нашумевшие «99 франков» – настоящая сатира. Зато профессии с энтузиазмом расставляются по ранжиру, и чуть ли не ежегодно формируются рейтинги самых-самых и самых никаких. Так, выяснили, что в Древнем Вавилоне самая престижная профессия – врач, в Древнем Египте – писец, у древних греков и римлян – адвокат, пик популярности журналистов пришелся на XIX век… В тройке лидеров у Маяковского («Кем быть?») были столяр, плотник и инженер, а среди членов семьи мы хотим видеть врачей и юристов. В 2004-м прогнозировали, как через 10 лет на первых позициях окажутся специалисты по искусственному интеллекту и по топливным источникам энергии, антикризисные управляющие, логопеды, проводники в экстремальных путешествиях, а также футурологи и переводчики интернет-сленга. Прогнозы сбываются не быстро и не всегда. Например, среди комментаторов на популярных платформах каждый второй – лингвист-виртуоз, однако запускать туда надо не переводчика, а полицию нравов.

А какие поэтические профессии ушли! Бакенщики, трубочисты, ямщики («Ямщик, не гони лошадей», – зазвучал в 1914-м романс, герою которого некуда было спешить), телефонистки (о них пел Высоцкий), наборщики текстов в типографиях, секретари-машинистки (а это великая Верочка из «Служебного романа»). В зоне риска – почтальоны, лифтеры, фасовщики, инспекторы ДПС, библиотекари, сметчики, чертежники. Через несколько лет предполагают резкое снижение спроса на бухгалтеров, нотариусов, сисадминов, турагентов, журналистов (выложил ролик с «сотки» на YouTube – вот и новость, кто прокомментировал – тот и журналист)… По-прежнему в тренде менеджеры, вдохновившие-таки стихотворцев: «Идут заказы. Спорится работа./Следить за выполнением всех планов/Серьезная и важная забота/У менеджеров, словно капитанов». Чем не романтика, а?

Востребованы сегодня инженеры разного профиля, IT-специалисты, веб-дизайнеры, био- и нанотехнологи, работники сервиса и бьюти-индустрии, экологи, энергетики, селекционеры – всех не перечислишь, только выбирай. А в недалеком будущем понадобятся урбанисты, лайф-коучи (советчики на все случаи жизни), шоперы (консультанты по моде и покупкам), гринкиперы (агрономы экстра-класса, специализирующиеся по спортивным газонам), хендлеры («собачий нянь»), универсальные солдаты, геронтологи и сиделки, ведь жить человечество собирается долго и комфортно.

«Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придется переквалифицироваться в управдомы», – расстраивался Остап Бендер, предсказавший невольно нынешние «системные» изменения. Мы усваиваем, что нет ничего раз и навсегда устоявшегося: придется постоянно учиться, а может, переквалифицироваться, чтобы встроиться, конкурировать, реализовываться, чтобы не оказаться на задворках прогресса. И если учитель математики открывает ресторан или педиатр становится косметологом, это говорит не об ошибке «на старте», а о социальной мобильности.

Увидела показательное объявление: «Нужны люди «с руками» и «с головой». Стабильный доход, возможность самореализации». Дефицит квалифицированных работников есть в каждой сфере. Но когда повезет с выбором, будет возможность не просто ходить на работу каждый день, а каждый день заниматься любимым делом.

Наталья КУРПЯКОВА

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Легких прогулок не ожидается
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Читайте также

Выставку гардероба Елизаветы II открыли в Букингемском двор…
В Алматы обсудили новые подходы к сохранению культурного на…
От оперной сцены — к защите детей: Мария Мудряк присоединил…
Сила степи – в глазах аргамака

