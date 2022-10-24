С семью медалями завершила чемпионат Азии по маунтинбайку казахстанская сборная

Казахстанская сборная завоевала 7 медалей разного достоинства на чемпионате Азии по маунтинбайку, передаёт Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба казахстанской федерации велосипедного спорта сегодня в Сунчхоне (Южная Корея) завершился чемпионат Азии по маунтинбайку.

В финальный день соревнований участники стартовали в дисциплине кросс-кантри элиминатор, где казахстанцам вновь удалось завоевать медали благодаря блестящему выступлению Алины Саркуловой и Виолетты Казаковой.

Алина Саркулова стала первой в истории казахстанского велоспорта чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории "элита". Виолетта Казакова выиграла «серебро» в этой же категории.

"Кросс-кантри элиминатор интересный вид, интрига сохраняется до последнего На Алину Саркулову мы рассчитывали, что возьмет медаль. А Виолетта Казакова, конечно, очень удивила и порадовала, проявила спринтерские качества. Молодцы, девчонки", - отметил главный тренер сборной по маунтинбайку Александр Дымовских.

Среди мужчин нашим гонщикам не удалось пройти в финал.

"Наши более сильны в темповых дисциплинах, а азиатские соперники как раз славятся своими спринтерскими качествами. На этом соревновании мы впервые за два года смогли оценить уровень азиатских гонщиков, так как в пандемийный и постпандемийный период с ними не пересекались. Это было большой загадкой для нас. Оказалось, что за это время наши маунтинбайкеры стали сильнее, чему мы очень рады", - говорит Дымовских.

Напомним, что ранее отечественные велосипедисты забросили в копилку сборной 5 медалей. 18 октября Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов выиграли эстафету.

21 октября юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова заняли первое и второе места, соответственно, в кросс-кантри, позже Денис Сергиенко стал обладателем «серебра» в этой же дисциплине. 22 октября Алина Саркулова заняла третье место также в кросс-кантри олимпике.

Таким образом, сборная Казахстана по маунтинбайку завоевала 7 медалей.