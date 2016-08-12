​С сенажом проблем не будет

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Хасан ЕСПАНОВ, Алматинская область

Так считают аграрии Коксуского района. Здесь в местечке Байбарак раскинулись земли крестьянского хозяйства «Улан». Общая площадь богары составляет чуть более 470 га. На данный момент необходимый сенаж уже заготовлен, в тюки запрессовано несколько сотен тонн сухого корма. Трава в нынешнем году выросла густая и достаточно сочная, поэтому с сенажом для скота зимой проблем не будет, отметил механизатор хозяйства Бауржан Абильданов.

А корма этому агроформированию нужны немалые, так как, помимо собственных 120 голов крупного рогатого скота и 60 лошадей, оно обеспечивает сенажом подворья местных сельчан по приемлемым ценам.

Помимо прочего, в ведении улановцев имеется 2,5 тыс. га пастбищных угодий, еще 270 га отведены под пшеницу и ячмень. Есть и необходимая сельскохозяйственная техника, позволяющая своевременно проводить агротехнические работы, пояснил аким Алгабасского сельского округа Ерик Турганбаев.

Аналогичная ситуация сейчас и в соседних сельских округах.

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