​С «серебром» из Дублина

Александр Гончаренко, Андрей Фиялка и Владислав Подлипенский в личном первенстве сос­тязались в двоеборье (толчок и рывок). В итоге Александр завоевал второе место в весовой категории свыше 95 кг, а Андрей взял «серебро» в весовой категории до 95 кг (оба они –работники Аксуского завода ферросплавов). Влад (АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»), в свою очередь, получил «бронзу» в весовой категории до 85 кг.

Самый прославленный гиревик, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РК Владимир Кресс (также работающий на Аксуском заводе ферросплавов) в личном первенстве соревновался длинным циклом и взял «серебро» в весовой категории до 85 кг. Кроме того, Александр Гончаренко и Андрей Фиял­ка выступили в коман­дной эстафете, где заняли второе место, в упорной борьбе уступив россиянам. На третьем мес­те – спортсмены Литвы.

В командном зачете по итогам чемпионата победу одержала сборная России. Сразу за ней расположилась казахстанская команда, результат которой, по мнению специалистов, просто ошеломляющий: наши гиревики смогли опередить очень сильных спортсменов из Соединенных Штатов, которым приш­лось довольствоваться третьим местом, а также ирландцев, размес­тившихся на четвертом.

И еще одна замечательная новость. Следующий чемпионат мира по гиревому спорту пройдет в 2016 году в Актобе.