С сорок сняли клеймо воровок

Напротив, эти птицы побаиваются незнакомых вещей, сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Animal Cognition.

Ученые провели серию экспериментов с сороками на восьми площадках в окрестностях университета. Птицы там привыкли к присутствию человека, что позволило биологам вести наблюдения в непосредственной близости от них.

Перед сороками положили блестящие гайки, кольца и лист из фольги. Половину объектов покрасили в матовый синий цвет, убрав их блеск. Вещи разделили на две кучки и положили на расстоянии 30 сантиметров от рассыпанных орехов.

Во время 64 экспериментов птицы всего два раза подошли к блестящим объектам: они подобрали серебряное кольцо и сразу бросили его назад. Сороки либо игнорировали, либо избегали как синих, так и блестящих вещичек. Нередко они вели себя крайне настороженно и опасались есть рядом с побрякушками.

"Скорее всего, миф о сороке-воровке родился так: люди замечали те редкие случаи, когда птицы утаскивали блестящие объекты, и игнорировали их обычное поведение. Клептомания сорок — это миф, результат неправомерных обобщений", — заявил ведущий автор исследования доктор Тони Шефард (Toni Shephard).

По уровню интеллекта сороки выделяются даже среди врановых: это единственные птицы, способные узнавать себя в зеркале. Они отлично умеют находить спрятанные от них вещи и помнят, когда и где они сами припрятали пищу. Исследование британских ученых еще раз показало силу интеллекта сорок: они не хватают маниакально блестящие объекты, а держатся от них на безопасном расстоянии.