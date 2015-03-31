С судьбой земли неразделимы Свежий выпуск 812 Наталья РЫЖКОВА, Жезказган

фото из архива Зинаиды ЧУМАКОВОЙ

Поэт, прозаик, член Союза писателей Казахстана и России, лауреат международных литературных премий имени Константина Симонова и Гавриила Державина, директор Жезказганского историко-археологического музея Зинаида Чумакова посвятила выход произведения и творческий диалог с земляками Году Ассамблеи народа Казахстана.

Инициатором общественной презентации стал городской совет ветеранов, который поддержали руководители этнокультурных объединений, преподаватели школ и колледжей, творческая интеллигенция. Фактографическая повесть «Баурсаки моего детства» посвящена спецпереселенцам с Северного Кавказа – чеченцам и ингушам, высланным со своей исторической родины в Казахстан в годы политических репрессий.

В центре повествования – дети: брат и сестра. Они следуют наставлениям отца, который столкнулся с тяжелейшими испытаниями: депортация, смерть жены и гибель родных, двое маленьких детей на руках. Он не сломался, нашел силы перебороть невзгоды, вырастить детей достойными людьми. Для героев, прообразами которых стали автор повести и ее брат, навсегда остался главным наказ отца: любить и беречь благодатный край, ставший для них второй родиной. Величие любой нации проявляется через деяния простых людей, утверждает Зинаида Чумакова, рассказывая историю своей семьи.

Читатели задавали вопросы, делились впечатлениями, благодарили, высказывали пожелания. С удовольствием приняли они угощение от организаторов в виде румяных баурсаков, которые раздавали гостям участницы ансамбля «Ақ әжелер», исполнившие песню на стихи З. Чумаковой.

– Я рада, что повесть, которую написала с такой болью, с благодарностью к казахскому народу, к этой земле, пришлась по душе моим читателям, – говорила Зинаида Чумакова. – Главное для любого автора – быть услышанным. Значит, меня услышали.