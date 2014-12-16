С танцем по жизни

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы
Она наставник нескольких поколений педагогов-хореографов, которые успешно работают не только в нашей стране, но и за рубежом. За 20 лет работы в вузе педагог создала немало ярких танцевальных постановок, среди которых оперы «Биржан – Сара» и «Абай», танцевальная сюита «Дружба народов». Юбиляр является автором учебных пособий «Болеро», «Прошлое и настоящее хореографического искусства Казахстана», учебно-методичес­кого комплекса «История костюма», «История отечественной и зарубежной хореографии», «Методика работы с хореографическим коллективом». Все эти издания стали значимым вкладом в развитие казахстанской культуры и науки.
Людмилу Михайловну по праву назвали частицей истории хорео­гра­фического искусства Казахстана. Праздничная концертная программа стала вечером танцев и своего рода мастер-классом. Выступали талантливые студенты Академии искусств им. Т. Жургенова, ученики Алматинского хореографичес­кого училища им. А. Селезнева, детские танцевальные труппы, известный танцевальный ансамбль родного вуза юбиляра «Томирис», а также ученики Людмилы Кремер.
По признанию коллег и учеников, Людмила Михайловна – настоящий ценитель искусства, посвятивший жизнь любимому делу. Красота в каждом движении, доходчивый сюжет каждой постановки, вдумчивые занятия со студентами дали свои щедрые плоды. Сегодня ее ученики успешно трудятся на больших сценах разных стран. Все эти годы Людмила Кремер разрабатывала свою методику обучения, основанную на индивидуальном подходе к каждому танцору. Она создатель своего мира красоты движения, ее постановки имеют огромный успех у зрителя. Ее богатый эстетический опыт хорео­графа бесценен для подрастающего поколения. А вечер танца стал еще и пропагандой творческого наследия удивительного человека и замечательного учителя среди молодежи.

