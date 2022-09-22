С точностью до зернышка

Цифровые технологии в сельском хозяйстве ждут своего часа.

Убедительные доводы в пользу этого тезиса привели участники международной конференции Agritech – Efficiency & Resiliency, поделившиеся опытом цифровой трансформации своих хозяйств.

Казахстанские фермеры осваивают цифровые технологии для повышения производительности труда, экономии средств и материалов. Они уже оценили преимущества сервисов, применяемых для контроля и учета расхода ГСМ, удобрений, гербицидов, передвижения техники, работы складов и весовых, по­иска поставщиков услуг.

В цифровой формат переведены оборот зерновых расписок, распределение льготного диз­топлива, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, страхование влаги и животных, прогнозирование погоды.

– Диагностика последствий засухи, града, вымерзания, приводящих к неурожаю, помогает страховщикам объективно фиксировать страховые случаи и выплачивать компенсации по утере урожая, – отметил главный специалист АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК Кайрат Султанбеков.

Платформа Qoldau, разработанная ИУЦ, интегрирована с государственными базами данных.

– Клиентами двух десятков сервисов Qoldau сейчас являются более 265 тысяч пользователей – фермерских хозяйств, зерновых трейдеров, акиматов и поставщиков различных материалов и услуг. Автоматизировано получение основных видов субсидирования. Именно в адрес этой услуги мы получали и получаем немало критики, но, тем не менее, 1,8 миллиарда долларов бюджетных средств было распределено на Qoldau прозрачно. И это успех, – сообщил эксперт платформы.

Однако, по его словам, гораз­до больше возможностей предоставляют аграриям данные космического мониторинга. Эта информация точная, разно­образная, она постоянно обновляется, показывая фермерам действительную картину на их сельскохозяйственных угодьях.

– В то же время, когда мы говорим о цифровизации, новых технологиях и диверсификации, то имеем в виду, в основном, сельхозпредприятия, доля которых в производстве сельхозпродукции очень высока, – заметил председатель Зернового союза Казах­стана Нурлан Оспанов. – Да, среди фермерских хозяйств есть сильные, но их единицы. Большинство же фермеров живут другими проблемами.

Было время (в 2008–2010 годы), когда на нашем рынке появились первые элементы цифровизации, но многим, кто их внедрял, не хватило либо средств, либо терпения, и они забросили эту затею. Сейчас началась новая волна интереса к цифровизации в АПК: компании с удовольст­вием изучают новации и активно их внедряют.

– Это большой труд, но если начал дело, нужно доводить его до конца. Когда все элементы цифровизации будут внедрены, появится огромное подспорье для принятия управленческих решений, – считает Нурлан Оспанов.

По его словам, цифровизация может решить проблему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки в Казахстане. Дело в том, что после введения моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а это уже 4–5 лет, «теневой» оборот зерна увеличился в разы.

– С ним нужно бороться, так как он влияет на деятельность зерновых товаропроизводителей, переработчиков и трейдеров. Участники рынка понимают, что необходимы автоматизированный государственный учет и прослеживаемость. Уже внед­рено продвижение зерна через лицензированные элеваторы, но еще большой поток идет мимо них. В результате мы не знаем, сколько произвели, сколько завезли, куда и сколько продали, что переработали, – пояснил Нурлан Оспанов.

Автоматизированный учет даст бизнесу и госорганам необходимую информацию для принятия своевременных управленческих решений: продавать и по сколько, ограничивать экспорт, вводить ли квоты? На единой платформе в режиме онлайн будут собираться данные о производстве, переработке, импорте и экспорте, а также о начальных и конечных запасах.

Причем, подчеркнул Нурлан Оспанов, многие из этих данных уже есть в электронных сервисах Qoldau. Вот только, на его взгляд, инициатива продвигается пока медленно.

В свою очередь управляющий партнер Aitas Agro Талгат Алдажаров рассказал о доступных казахстанским фермерам цифровых сервисах. Группа компаний начала работу с внедрения навигационного оборудования и курсоуказателей, трекеров и датчиков уровня топлива, имеет опыт управления складами и движением запасных частей, внед­рила метеостанции, собирает и обрабатывает метео­данные, тес­тирует Farm management system.

Эти инструменты позволили испытать дифференцированный посев: с помощью спутникового мониторинга засеять конкретный участок конкретного поля так, чтобы получить максимальную урожайность. На уборочной кампании хорошо показала себя также система «свой – чужой», которая исключает возможность отгрузки урожая от комбайнов или перегрузчиков «на сторону».

– Практически на всех этапах производства мы стараемся подкрепить контроль со стороны человека цифровыми реше­ниями. Нам пришлось перекроить внут­ренние производственные процессы, зато теперь это дает хороший эффект, – отметил Талгат Алдажаров.

По словам казахстанского предпринимателя Максута Бактыбаева, внедрение новых технологий, помимо эффективности производства, приводит к увеличению прибыли на 20–30%.

– Мы разделяем позицию, что цифровизация – неизбежное явление. И это не мода, а технологическая необходимость, которая позволит предприятиям снижать себестоимость, дороже продавать свою продукцию за счет многих факторов, – отметил Максут Бактыбаев.

Представители французских аграрных компаний в ходе конференции поделились своим опытом решения проблем, возникающих на производстве и полях, с помощью цифровых инноваций.

– Франция является одним из лидеров в сельскохозяйственной сфере: у нас есть соответствующие технологии и ноу-хау. Мы также признаем Казахстан крупным игроком, который обладает большим потенциалом и колоссальной территорией. Поэтому наше деловое взаимодействие, основу которого заложило Соглашение 2008 года о стратегическом партнерстве, вполне обосновано и имеет большие перспективы. Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле достижения устойчивого развития сельского хозяйства, а также дальнейшего увеличения производительности и эффективности отрасли, чему явно поспособствует цифровизация, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, Казахстан заинтересован в изучении технологий из Франции, и мероприятие предоставило возможность наладить сотрудничество между компаниями двух стран. Его участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся внед­рения цифровых технологий в аграрный сектор, презентовали цифровые возможности, узнали запросы фермеров.