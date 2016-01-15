​С толстой сумкой на ремне…

Государственная фельдъегерская служба Казахстана, обеспечивающая фельдъегерской связью высшие органы государственной власти и государственного управления, правительственные учреждения и высшее военное командование, была создана в конце декаб­ря 1991 года. С тех пор воен­ная фельдъегерская служба в Казахстане ежедневно выполняет главную задачу – обеспечивает корреспонденцией, газетами и журналами руководящий состав Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК.

Во времена Великой Отечественной войны почту нередко приравнивали к боевому запасу. Ведь доставленные в окопы и блиндажи письма от родных и близких придавали бойцам силы, помогали выстоять в схватке с врагом, вселяли веру в победу. Современные фельдъегеря отмечают, что их служба будет востребована всегда – при любом развитии элект­ронных средств связи, ведь доставляют письма адресату точно в срок именно они.

– В наши дни, когда небывалое развитие получили средства телефонной, телеграфной и радиосвязи, когда во всех уголках мира есть доступ к Интернету, может показаться, что фельдъегерская служба стала совершенно ненужной. Но это только на первый взгляд так. Важнейшие документы Интернету и телефону не доверишь – только надежным, аккуратным, проверенным людям, способным обеспечить секретную доставку своего груза в любой ситуации и точно в срок, – говорят военнослужащие фельдъегерско-поч­товой службы.

Каждый день с раннего утра на службу выходят экспедиторы Министерства обороны РК, которые должны доставить до адресатов важную корреспонденцию, свежие газеты и журналы. Они принимают, обрабатывают, сортируют почту, а дальше фельдъегеря отправляются на выезд. В день насчитывается около тысячи писем входящей коррес­понденции, которую нужно принять и доставить.

Интересным является тот факт, что большинство экспедиторов и сортировщиков – военнослужащие-женщины. Фельдъегерям же достается более тяжелая работа – мужчины, несмотря на погоду за окном, доставляют по гарнизонам нужную корреспонденцию. Мешки, в которых перевозятся письма и почта далеко не легкие – они весят по 70–80 кг. Таким образом, фельдъегерская служба ВС РК ежед­невно обеспечивает надежную и непрерывную связь, используя как современные системы, так и проверенные временем средства.