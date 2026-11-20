Обсуждены инициативы по продвижению национальных ценностей и государственного языка.
Под председательством члена Қазақстан Халық Кеңесі, президента общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы состоялось заседание Комиссии по вопросам развития культуры и гражданской идентичности Қазақстан Халық Кеңесі. Участники обсудили инициативы в поддержку профессионального искусства, а также проекты по расширению сферы применения государственного языка, укреплению гражданской идентичности и воспитанию молодежи.
В частности, художник Жанузак Мусапиров и писательница Роза Муканова озвучили свои предложения, которые, как они полагают, помогут дополнительно поддержать людей от искусства.
Отдельный блок инициатив затронул популяризацию государственного языка и объединяющие творческие проекты. Глава комиссии Рауан Кенжеханулы внес предложение об организации на площадке Қазақстан Халық Кеңесі республиканской олимпиады «Ана тілі» среди представителей этносов. Он также предложил поддержать олимпиаду по казахскому языку «Жарқын болашақ» и масштабировать проект «Ұлттық диктант». По его мнению, эти образовательные инициативы помогут развить у школьников навыки грамотной устной и письменной речи и повысить интеллектуальный потенциал молодежи.
В дополнение к образовательным мерам член Халық Кеңесі Аманжол Алтай выдвинул сразу две инициативы – ежегодное проведение республиканского айтыса «Алтын шаңырақ» между представителями этносов и запуск национального творческого мегапроекта «Бес асыл». Их программы включают региональные отборы, работу с наставниками и финальные республиканские конкурсы, призванные раскрыть творческий потенциал представителей разных этносов и укрепить общественное согласие.
Особое место в повестке заняли вопросы ценностных ориентиров и информационной культуры. Представитель совета Айгуль Садвокасова представила научно-социальный проект «Этика. Пространство. Ценности», а председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Марат Азильханов предложил назвать его «Новая общественная этика», отметив созвучие инициативы с задачами Главы государства по формированию новых этических ориентиров в обществе. Он подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо строить на системных и долгосрочных механизмах с вовлечением партнерских организаций в лице учебных заведений, не ограничиваясь проведением конференций и дискуссий. Свои предложения по развитию информационной культуры и сохранению национального наследия в общий пакет мер внесли Ольга Спирина, Алина Кан и Ерканат Копжасарулы. Участники отметили важность реализации всех проектов в тесной увязке с идеологическими приоритетами Президента – принципами «Адал азамат», «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан».
Подводя итоги заседания, председатель комиссии Рауан Кенжеханулы подчеркнул: главным критерием оценки всех инициатив должен стать их практический результат – реальная польза для общества и конкретные позитивные изменения. По итогам обсуждения предложенные проекты направлены на дальнейшую проработку с научным и экспертным сообществом, а также с госорганами.