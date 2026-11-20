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Под председательством члена Қазақстан Халық Кеңесі, президента общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» Рауана Кенжеханулы состоялось заседание Комиссии по вопросам развития культуры и гражданской идентичности Қазақстан Халық Кеңесі. Участники обсудили инициативы в поддержку профессионального искусства, а также проекты по расширению сферы применения государственного языка, укреплению гражданской идентичности и воспитанию молодежи.

В частности, художник Жанузак Мусапиров и писательница Роза Муканова озвучили свои предложения, которые, как они полагают, помогут дополнительно поддержать людей от искусства.

Отдельный блок инициатив затронул популяризацию государственного языка и объединяющие творческие проекты. Глава комиссии Рауан Кенжеханулы внес предложение об организации на площадке Қазақстан Халық Кеңесі респуб­ликанской олимпиады «Ана тілі» среди представителей этносов. Он также предложил поддержать олим­пиаду по казахскому языку «Жарқын болашақ» и масштабировать проект «Ұлттық диктант». По его мнению, эти образовательные инициативы помогут развить у школьников навыки грамотной устной и письменной речи и повысить интеллектуальный потенциал молодежи.

В дополнение к образовательным мерам член Халық Кеңесі Аманжол Алтай выдвинул сразу две инициативы – ежегодное проведение республиканского айтыса «Алтын шаңырақ» между представителями этносов и запуск национального творческого мегапроекта «Бес асыл». Их программы включают региональные отборы, работу с наставниками и финальные республиканские конкурсы, призванные раскрыть творческий потенциал представителей разных этносов и укрепить общественное согласие.

Особое место в повестке заняли вопросы ценностных ориентиров и информационной культуры. Представитель совета Айгуль Садвокасова представила научно-социальный проект «Этика. Пространство. Ценности», а председатель Комитета общественного согласия и общенационального единства Марат Азильханов предложил назвать его «Новая общественная этика», отметив созвучие инициа­тивы с задачами Главы государства по формированию новых этических ориентиров в обществе. Он подчерк­нул, что работу в этом направлении необходимо строить на системных и долгосрочных механизмах с вовлечением партнерских организаций в лице учебных заведений, не ограничиваясь проведением конференций и дискуссий. Свои предложения по развитию информационной культуры и сохранению национального наследия в общий пакет мер внесли Ольга Спирина, Алина Кан и Ерканат Копжасарулы. Участники отметили важность реализации всех проектов в тесной увязке с идеологическими приоритетами Президента – принципами «Адал азамат», «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан».

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Рауан­ Кенжехан­улы подчеркнул: главным критерием оценки всех инициатив должен стать их практи­ческий результат – реальная польза для общества и конкретные позитивные изменения. По итогам обсуждения предложенные проекты направлены на дальнейшую проработку с научным и экспертным сообществом, а также с госорганами.