С тяжелыми травмами попала в больницу после катания с горки подросток в ЗКО

Тяжелые травмы получила 17-летняя девочка, катаясь с горки в городе Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

«29 января в 1:34 в областную детскую больницу доставили несовершеннолетнюю 2005 года рождения. Примерно в 22:00 28 января она каталась на Свистун горе и ее ударил трос.

Состояние оценивается как тяжелое, диагноз «закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом 5-го, 6-го, 7-го ребер справа». Обстоятельства выясняются», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как именно произошел инцидент, в полиции не уточнили.