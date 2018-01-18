С участием американского капитала

В рамках официального визита Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты Америки состоялось заседание «круглого стола», организованного Торговой палатой США при поддержке посольства РК в этой стране и нацио­нальной компании Kazakh Invest. В ходе мероприятия, участниками которого стали свыше 50 представителей крупнейших компаний Штатов, а также 250 бизнесменов, подписано более 20 двусторонних экономических документов. Общая сумма зафиксированных в них намерений об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве превысила 7 млрд долларов.

– Казахстан находится в чрезвычайно важном регионе мира, который имеет большой потенциал для американского бизнеса, – подчеркнул председатель Торговой палаты США Томас Донохью.

Совместные проекты с учас­тием американского капитала будут охватывать различные области экономики Казахстана. В частности, в ходе мероприятия подписаны коммерческие документы о трансферте технологий в сферы авиационной и космичес­кой промышленности, сельского хозяйства, транспорта с ведущими американскими компаниями – Chevron Overseas, W.R. Grace&Co, GE Transportation Parts LLC, Pfizer, John Deere, Amity Technology, Global Beef Investments LLP.

В соответствии с поручениями, данными Главой государства в Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», были подписаны также документы, направленные на цифровизацию экономики РК.

В их числе – соглашение между МФЦА, АКФ «ПИТ» и IBM о создании инкубатора по финансовым технологиям на базе ИТ-технопарка Astana Startup HUB, соглашение между АКФ «ПИТ» и Global Venture Alliance о создании фонда по цифровизации промышленнос­ти, а также соглашение о стратегичес­ком партнерстве между GE Digital и АО «ФНБ «Самрук-Казына» по реализации проектов по цифровизации в железнодорожном транспорте, энергетике, нефтепереработке и других секторах экономики.

Одним из знаковых событий для дальнейшего развития казахстанско-американских торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также сближения деловых кругов двух стран стало подписание документов председателем правления Kazakh Invest Сапарбеком Туякбаевым о финансировании совместных инвестиционных проектов и торговых операций на общую сумму 3 млрд долларов с такими крупнейшими финансовыми институтами США, как Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation (OPIC) и Оппенхаймер.

В частности, подписан Меморандум о сотрудничестве в финансировании проектов с учас­тием американских компаний со стороны OPIC. Кроме того, совместно с американским фондом Oppenheimer подписан меморандум о взаимопонимании по прив­лечению средств американских финансовых институтов для инвестиций в инфраструктурные проекты в РК.