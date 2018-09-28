Свежий выпуск
​С участием гражданского общества
Ботагоз Искакова

Неправительственный сектор будет вовлекаться в процесс мониторинга, аналитического и исследовательского сопровож­дения выборного процесса. Об этом сообщил министр общественного развития Дархан Калетаев на совместном заседании Центральной избирательной комиссии и Министерства общест­венного развития РК. Мероприя­тие было посвящено вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества в рамках избирательных кампаний. В его работе приняли участие представители госорганов, политических партий, неправительственных организаций и эксперты.

В свою очередь председатель ЦИК РК Берик Имашев подчерк­нул, что изменения и дополнения в выборное законодательство, которые произошли в текущем году, содержат значительный потенциал для более активного участия политических партий и неправительственного сектора в избирательных процессах. Новшества касаются формирования местных представительных органов (маслихатов) на основе пропорциональной избирательной системы, дальнейшего обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

– Сегодняшнее совместное заседание – это начало большой работы по повышению уровня взаимодействия между госорганами, политическими партиями и неправительственными организациями, которое должно быть более тесным, транспарентным, скоординированным, – отметил Берик Имашев.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества в избирательном процессе. Были обсуждены изменения и дополнения в выборном законодательстве, связанные, в частности, с переходом на пропорциональную избирательную систему при проведении выборов депутатов местных представительных органов, обеспечением избирательных прав инвалидов.

Берик Имашев также обратил внимание на то, что политичес­кие партии и неправительственные организации, являясь основными участниками избирательного процесса, согласно выборному законодательству обладают расширенным кругом прав и полномочий, в частности в формировании составов избирательных комиссий, продвижении своих представителей в выборные должности, наблюдении за выборами, организации электорального обучения.

Представители 6 политичес­ких партий (партия «Нұр Отан», Политическая партия «Бірлік», Демократическая партия Казах­стана «Ақ жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Коммунистическая Народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия) поделились своим мнением о том, что необходимо для расширения взаимодействия ЦИК РК с гражданским сектором.

К слову, накануне совместного заседания, 26 сентября, был проведен обучающий семинар-тренинг на тему «Гражданская активность: новые процессы развития» для руководителей и сотрудников управлений внутренней политики областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Семинар, посвященный обсуж­дению актуальных вопросов взаимодействия общественных объединений и избирательных комиссий в избирательном процессе, проводили секретарь ЦИК Сабила Мустафина и председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства общественного развития Алия Галимова, ответственные сотрудники отдела организации электорального обучения ЦИК.

Они рассказали о правовом регулировании участия политических партий и НПО в избирательном процессе согласно выборному законодательству РК, формах взаимодействия местных исполнительных органов с НПО для повышения электорально-правовой культуры избирателей, учитывая последние нововведения в законодательстве о выборах.

Прошедший семинар стал актуальным примером эффективного трехстороннего партнерства между ЦИК, Министерством общественного развития и неправительственным сектором.

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