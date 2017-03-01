Модератор профессор Сауле Амандыкова начала разговор, обозначив его основные направления. Далее с докладом о некоторых векторах конституционного реформирования выступил профессор Жумабек Бусурманов, который выразил свое мнение по поводу вносимых изменений и поправок в Основной закон РК. Ученый полностью поддержал идею Президента о распределении полномочий между тремя ветвями власти, а также остановился на проблемных вопросах, касающихся парламентско-президентской формы правления, полномочий Конституционного совета, Парламента, Правительства, а также местных исполнительных и представительных органов.

Ассоциированный профессор Бакыт Алтынбасов в своем докладе «Права человека и конституционная реформа» особо отметил права человека в сфере образования и человеческого капитала. Доцент Светлана Баймолдина осветила проблемные вопросы судебной системы и правоохранительных органов, а профессор Каирбек Арыстанбеков отметил экономические аспекты правового государства и обозначил актуальные вопросы, касающиеся финансовой и бюджетной систем. Как сообщила пресс-служба вуза, по итогам заседания состоялась дискуссия. Участники озвучили свои предложения, которые были отражены в рекомендательной резолюции.