С учетом демографического перехода

Впрочем, мероприятие так и называлось «Направления и приоритеты государственной политики в области старения. Активное, здоровое и достойное долголетие для граждан Казахстана». В его работе приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Пар­ламента, представители заинтересованных государственных органов и НПО.

Открывая работу семинара-тренинга, его модератор, председатель совета директоров АО «Национальный науч­ный кардиохирургический центр» Бексултан Туткушев подчерк­нул, что выработка мер по повышению качества жизни, улучшению социального и психологического благополучия граждан старшего возраста является неотьемлемой час­тью социальной политики любого государства.

– У нас в стране реализует­ся комплекс мер, разработанный в соответствии с провозглашенным Пре­зидентом Касым-­Жомартом Токаевым принципом «слышащего государства» и глобальной повесткой дня «Не оставлять никого позади!» – отметил он.

Между тем, согласно демографическим прогнозам, одним из основных изменений возрастной структуры населения Казахстана в предстоя­щие 30 лет будет старение. По результатам исследований ЮНФПА удалось выяснить также, что к 2050 году число казахстанцев в возрасте старше 65 лет увеличится почти в 2 раза – до 3,4 млн человек, а их доля в возрастной структуре населения – до 14%.

Наша страна находится на начальной стадии демографического перехода. Однако, на северо-востоке республики и определенной части территории центрального Казахстана порог в 7%, характерный для стареющей нации, уже преодолен.

В ходе мероприятия зарубежные и отечественные экс­перты обсудили актуальные проблемы демографического перехода – старения населения и активного долголетия. Речь шла об обеспечении прав людей пожилого возраста, нашедших свое отражение в программных документах ООН, особеннос­тях старения населения в Казахстане и других государствах мира.