Свежий выпуск
С учетом демографического перехода
Сауле Искандер

Впрочем, мероприятие так и называлось «Направления и приоритеты государственной политики в области старения. Активное, здоровое и достойное долголетие для граждан Казахстана». В его работе приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Пар­ламента, представители заинтересованных государственных органов и НПО.

Открывая работу семинара-тренинга, его модератор, председатель совета директоров АО «Национальный науч­ный кардиохирургический центр» Бексултан Туткушев подчерк­нул, что выработка мер по повышению качества жизни, улучшению социального и психологического благополучия граждан старшего возраста является неотьемлемой час­тью социальной политики любого государства.

– У нас в стране реализует­ся комплекс мер, разработанный в соответствии с провозглашенным Пре­зидентом Касым-­Жомартом Токаевым принципом «слышащего государства» и глобальной повесткой дня «Не оставлять никого позади!» – отметил он.

Между тем, согласно демографическим прогнозам, одним из основных изменений возрастной структуры населения Казахстана в предстоя­щие 30 лет будет старение. По результатам исследований ЮНФПА удалось выяснить также, что к 2050 году число казахстанцев в возрасте старше 65 лет увеличится почти в 2 раза – до 3,4 млн человек, а их доля в возрастной структуре населения – до 14%.

Наша страна находится на начальной стадии демографического перехода. Однако, на северо-востоке республики и определенной части территории центрального Казахстана порог в 7%, характерный для стареющей нации, уже преодолен.

В ходе мероприятия зарубежные и отечественные экс­перты обсудили актуальные проблемы демографического перехода – старения населения и активного долголетия. Речь шла об обеспечении прав людей пожилого возраста, нашедших свое отражение в программных документах ООН, особеннос­тях старения населения в Казахстане и других государствах мира.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Более 300 деревьев посадили на территории Малого Талдыколя
Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" ответил на претензии антимонопольщиков
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
МИД и МВД прокомментировали ситуацию с казахстанкой, попавшей в "рабство" в Лаосе
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокомментировали в министерстве
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагировали на публикацию
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
Назначен начальник Академии Национальной гвардии РК
Военнослужащий Нацгвардии умер в Алматы
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК

Читайте также

Свежий выпуск
Конопля на даче
Свежий выпуск
Биометрия для осужденных
Свежий выпуск
Выборы сенаторов состоялись
Свежий выпуск
Творчество и духовность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]