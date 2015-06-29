С учетом... естествознания

КазНАЕН, членами которой являются 122 академика и 23 члена-корреспондента, проводит исследования в таких приоритетных направлениях, как энергетика и машиностроение, использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции, информационные и телекоммуникационные технологии, наука о жизни и интеллектуальный потенциал страны. При этом весомый вклад вносит Алматинский филиал академии, в который входят 30 академиков и 8 членов-корреспондентов – сотрудников КазНИТУ им. К. Сатпаева. Это не случайно, ведь легендарный Политех был и остается кузницей научных технических кадров. И с честью подтверждает особый статус, приданный ему указом Президента РК.

Напомню, по поручению Главы государства к нашему университету были присоединены структурные подразделения национального научно-технологического холдинга "Парасат". Таким образом в стране создали первый и самый крупный Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева (КазНИТУ).

Исследования и инновации КазНАЕН являются приоритетами и для нашего вуза. При поддержке государства за последние 5 лет объем финансирования научной и инновационной деятельности КазНИТУ вырос более чем в 6 раз. Благодаря этому вуз выполнил 536 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок на общую сумму 8 млрд 297 млн тенге. Открылись 20 диссертационных советов по защите диссертаций PhD по 63 специальностям, защищено 125 докторских диссертаций. Кроме того, было издано 125 монографий, получено 285 патентов, опубликовано 6 362 научные статьи в отечественных журналах, 1 503 – в международных. В том числе 650 научных статей – в журналах с импакт-фактором, входящих в базы данных Thomson Reuters, Scopus. При этом объем коммерциализации технологий вырос в 30 раз – с 9 млн в 2011 году до 265 млн тенге в 2014 году.

В нашем университете создана одна из лучших в СНГ и Центральной Азии инфраструктур для научной и инновационной деятельности. В распоряжении ученых и студентов 262 учебно-исследовательские лаборатории, 18 научных центров, 5 консорциальных центров, 15 научно-образовательных центров с иностранными партнерами. Они оснащены уникальным оборудованием от мировых фирм-производителей. Открыты Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий (или суперкомпьютер мощностью 80 Tflops, который вошел в топ-50 СНГ) и Лаборатория инженерного профиля.

На базе университета функционируют Офис коммерциализации технологий и Технологический парк, признанный в 2014 году лучшим технопарком Казахстана. Открыт Центр управления полетами космических аппаратов, завершаются работы по запуску первого в Казахстане студенческого наноспутника "Политех-1".

Ученые университета – члены Алматинского филиала КазНАЕН – активно развивают и международное сотрудничество в рамках заключенных вузом 120 договоров с ведущими университетами и научными организациями мира. В том числе с 23 вузами, входящими в топ-200-QS ведущих университетов мира. Они подготовили 53 проекта по новым технологиям в сфере ресурсосбережения. Здесь следует напомнить, что протокольным поручением главы Правительства Карима Масимова Министерству образования и науки, Министерству по инвестициям и развитию рекомендовано изучить опыт работы КазНИТУ им. К. Сатпаева по разработке перспективных инновационных проектов. А затем внести предложения по их внедрению в производство.

Кроме того, Алматинский филиал КазНАЕН на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента и президиума академии на тему "О мерах по совершенствованию правового обеспечения эффективности научных исследований и внедрения их результатов в процессы социально-экономической модернизации страны в свете реализации Стратегии "Казахстан-2050" выдвинул рекомендации по совершенствованию правовой базы для повышения эффективности научных исследований и инноваций.

В свете задач по внедрению стандартов ОЭСР, а также вступления Казахстана в ВТО перед учеными КазНАЕН стоят важные задачи по развитию сотрудничества с национальными и транснациональными компаниями в сфере геологоразведки, недропользования и других направлениях. Предстоит принять участие в национальных научных советах по отбору и реализации научно-технических программ и проектов, в разработке Стратегии устойчивой энергетики будущего до 2050 года и национального доклада по естественным наукам.

Казахстанская национальная академия естественных наук под руководством ее президента Нуртая Абыкаева обсудит все эти вопросы на общем собрании. Ведь от качественного научного сопровождения во многом зависит успешная реализация "100 конкретных шагов" для пяти народных реформ, выдвинутых Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Жексенбек АДИЛОВ, ректор КазНИТУ им. К. Сатпаева, академик КазНАЕН, руководитель Алматинского филиала академии

