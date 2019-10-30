​С учетом глобальных тенденций

Вячеслав Сергеев

В Минске состоялась международная конференция «Государст­венная служба: современное состояние и перспективы развития», организованная Академией управления при Президенте Рес­публики Беларусь совместно с Астанинским хабом и Советом Европы. В рамках конференции хабом проведена сессия, на которой участники из 20 стран мира обменялись мнениями и опытом по вопросам цифровой трансформации правительств и мотивации госслужащих, а также развития институтов госслужбы в странах Европы и Азии.

С приветственным словом на открытии конференции выступил ректор Академии управления Геннадий Пальчик, который подчеркнул важность данной площадки для развития госслужбы в регионе. «Открытый диалог позволит узнать и опыт, и нюансы работы государственных органов стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья», – сказал ректор академии.

Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба Алихан Байменов отметил, что ключевым фактором эффективности правительств является качество госслужбы, поэтому ее совершенствование находится на повестке дня правительств всех стран. Байменов также подчеркнул, что нет универсальной модели, которая была бы прием­лема для любой страны без учета особенностей ее развития. Тем не менее правительства в своих решениях учитывают глобальные тенденции и опыт, накопленный странами, в том числе странами – участницами Астанинского хаба.

В ходе сессии хаба участники получили возможность поделиться опытом, обсудить перс­пективы развития государственной службы в странах региона и ознакомиться с передовыми практиками госуправления. В дискуссиях своим опытом работы и видением развития госслужбы делились представители уполномоченных госорганов и эксперты из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Кыргызстана. В целом в работе конференции приняли участие руководители и представители госорганов и международных организаций, эксперты и ученые из 20 стран Европы и Азии, 11 из которых являются странами – участницами Астанинского хаба.

В настоящее время Астанинский хаб включает 42 страны. Беларусь является одной из стран-учредителей и участницей Астанинского хаба.

