​С учетом глобальных тенденций

– Владимир Валерьевич, почему было принято решение создать Евразийский инжиниринговый центр именно сейчас?

– Создание центра обусловлено объективными причинами: в ЕАЭС средняя доля изношенных машин и оборудования в промышленности составляет более 50%. При этом технологическая структура инвестиций в основной капитал в ЕАЭС носит непроизводственных характер: почти половина инвестиций приходится на капитальные соору­жения, на машины и оборудование приходится всего 35%.

В разрезе структуры инвестиций в техперевооружение на станкостроительную отрасль приходится всего 6%, тогда как в мировой структуре данный показатель почти в 10 раз выше – 57%.

Таким образом, преодоление технологической отсталости промышленных комплексов – один из основных вызовов, стоящих перед экономиками государств – членов ЕАЭС. При этом отмечу, что наиболее остро данный вопрос стоит в станкострое­нии – базовой отрасли машиностроения союза. Рынок ЕАЭС в мировом потреблении станков занимает существенную долю, в частности, по потреблению металлообрабатывающего оборудования союз занимает 7-е место в мире.

Важно отметить следующее: в промышленно развитых странах обновление станочного парка проводится каждые 7–10 лет, а срок службы станка составляет 20 лет. На рынок союза поставляется бывшее в употреблении и морально устаревшее зарубежное оборудование, что накладывает существенные технологические ограничения на потребляющие данное оборудование отрасли машиностроения.

– Что будет представлять собой центр?

– Основными целями деятельности инжинирингового центра являются разработка инновационных технологических решений и содействие внедрению в производственные процессы машинострои­тельных комплексов зарубежных технологий для государств – членов ЕАЭС и их перетоку между государствами-членами. Цели, задачи и механизмы реализации определены в Концепции создания Евразийского инжинирингового центра, планируемого к утверждению на уровне Евразийского межправительственного совета.

В целом задачи центра предполагают координацию вопросов развития машиностроения (в первую очередь с упором на развитие средств производства) государств – членов союза, совместное наращивание научно-технического потенциала, исключение дублирования НИОКР, содействие внутреннему потреблению и экспорту произведенной продукции, участия в разработке профстандартов, повышения ее качества за счет добровольной сертификации и унификации комплектующих.

– При разработке концепции центра вы ориентировались на опыт зарубежных стран?

– Евразийская экономическая комиссия при разработке своих решений всегда старается учитывать успешный международный опыт и наработки. Так же было и в вопросе инжинирингового центра. Мы проанализировали глобальные тенденции развития промышленных комплексов зарубежных стран, особый акцент сделав на стратегических инициативах мировых лидеров в этой области – Германии и Китая. Их национальные перспективные стратегические программы Industry 4.0 (Германия) и Made in China 2025 (Китай) направлены на усиление конкурентных преимуществ экономик этих двух государств как раз путем трансформации их промышленных комплексов в будущий технологический уклад – цифровую промышленность.

Отмечу, что сегодня уже достигнуто соглашение между Германией и Китаем о базовых принципах сопряжения национальных стратегий. В первую очередь речь идет о совместных действиях по повышению эффективности защиты каналов передачи данных и защите прав на интеллектуальную собственность, а также о совместной работе государственных органов Германии и Китая по созданию единых стандартов будущего технологического уклада.

Если говорить о состоянии и перспективах развития отрасли станкостроения в ЕАЭС, то нужно принимать во внимание ряд аспектов. Так, проанализировав структуру рынка металлообрабатывающего оборудования ЕАЭС, мы увидели, что отечественные предприятия удовлетворяют всего 10% потребности общего рынка (90% станков – импортные). Сложившаяся ситуация обусловлена в первую очередь низкой конкурентоспособностью продукции ЕАЭС: всего 4% производимых станков оснащаются ЧПУ. При этом мощности предприятий – производителей станочного оборудования государств – членов ЕАЭС имеют сильную недозагрузку.

Важно понимать, что при сохранении статус-кво в отрасли станкостроения ЕАЭС в среднесрочной перспективе отрасли – потребители станочного оборудования союза могут полностью переориентироваться на импортную продукцию: сегодня оте­чественная промышленность не выпускает средства производства в соответствии с требованиями «Индустрии 4.0», в первую очередь предполагающей развитие и применение киберфизических систем в процессах промышленного производства.

Поэтому президенты стран ЕЭАС поставили перед нами стратегические задачи: снятие критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции (в том числе в станкостроении), интенсификация научно-технических исследований, переход на сервисно-индустриальную модель экономики.

– Получается, для решения этих задач и создается центр?

– Все верно, Евразийский инжиниринговый центр как раз призван решить поставленные на высшем уровне задачи.

Одним из направлений дея­тельности Евразийского инжинирингового центра должно стать формирование вертикальных кооперационных цепочек в отрасли станкостроения ЕАЭС. Все этапы освоения производства конкретных комплектующих будут проходить в границах сою­за: от разработки до выпуска и сервисного обслуживания.

Все компетенции по освое­нию производства комплектующих станка должны быть распределены между государствами-членами, при этом все стадии освоения производства должны быть реализованы в единых стандартах проектирования и менеджмента качества.

Важно подчеркнуть, что предприятия – производители станочного оборудования ЕАЭС, как правило, не имеют компетенции по производству ЧПУ, разработке ПО, а также не оказывают сервисного обслуживания, в том числе калиб­ровки, своей продукции, тем самым упус­кая до 90% возможной добавленной стоимости.

– А планируется ли распространение таких проектов на другие отрасли промышленности?

– Евразийский инжиниринговый центр по станкострое­нию является первым опытом. Нашей стратегической задачей является формирование центров компетенций в секторах машиностроения и их распределение между странами союза исходя из сущест­вующих национальных приоритетов сторон, закрепленных в «конституции» промышленной политики в рамках ЕАЭС – в Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Например, наибольший потенциал в сфере неф­тегазового и горнорудного машиностроения наблюдается в Казахстане, в сфере станкостроения – в Беларуси и России, в сфере сельхозмашиностроения – в Беларуси, в сфере производства датчиков – в Армении.

– Станкостроение, сельхозмашиностроение, нефтегазовое машиностроение – это те отрасли, которым наши страны традиционно уделяют повышенное внимание. А есть ли перспективы развития новых сфер и отраслей?

– По моему мнению, важно формировать и развивать компетенции по производству числового програм­много управления и созданию программного обеспечения на пространстве ЕАЭС. Это принципиально важное условие для преодоления крити­ческой зависимости от зарубежных технологий и повышения конкурентоспособнос­ти продукции станкострои­тельной отрасли ЕАЭС, в том числе на мировом рынке.

Также нельзя не сказать о производстве промышленной робототехники. Это еще одно критически важное направление в развитии отрасли станкостроения ЕАЭС для решения задачи технологической отсталости и повышения конкурентоспособности отечественных промышленных комплексов. В настоящее время на пространстве ЕАЭС отсутствуют действующие программы развития промышленной робототехники (российские программы AutoNet и AeroNet направлены на сегмент сервисных роботов).

Создаваемый Евразийский инжиниринговый центр может стать эффективной площадкой для консолидации усилий государств-членов по формированию компетенций в сфере промышленной робототехники. Анализ рынка программного обеспечения ЕАЭС позволяет сделать вывод о наличии компетенций в государствах-членах по производству программных продуктов. Значительные объе­мы и динамика роста экспорта програм­много обеспечения свидетельствуют о высокой конкурентоспособности данной продукции ЕАЭС на мировом рынке.

– Но чтобы в кратчайшие сроки добиться результата в этих отраслях, необходимы самые современные технологии. Как с этим обстоят дела в странах союза? Государства обладают необходимыми наработками?

– Наличие доступа к передовым зарубежным технологиям – одно из базовых условий для формирования современного промышленного комплекса. Наилучшие показатели доступа к технологиям, согласно обзору Всемирного экономического форума, на данный момент у Респуб­лики Армении и Республики Казахстан. В целом по союзу показатель по уровню доступа к технологиям достаточно низкий. Трансферту технологий препятствуют также неготовность предприятий к внедрению новых технологий и отсутствие кадров с необходимой квалификацией. Уровень притока ПИИ в виде интеллектуальной собственности и лицензий по сою­зу низкий. Для поддержки трансферта технологий и компаний, локализующих технологии на территории союза, предлагается распространить (в порядке исключения) международный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении высокотехнологичных и инновационных товаров, производство которых не осуществляется на территории ЕАЭС.