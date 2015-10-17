С учетом глобальных вызовов Свежий выпуск 373 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Заседание прошло с участием парламентариев, руководителей министерств национальной экономики и финансов, а также Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Открывая его работу, К. Токаев отметил, что государственная налоговая политика является одним из ключевых инструментов стратегии экономического развития нашей страны.

Спикер подчеркнул, что направления совершенствования системы налогообложения в Стратегическом плане развития Казахстана до 2050 года четко определил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Планом нации «100 конкретных шагов» предусмотрены такие меры, как оптимизация налоговых режимов и процедур, внедрение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов, системы управления рисками, интеграция таможенной и налоговой систем.

Среди глобальных вызовов, которые должна учитывать налоговая политика нашей страны, К. Токаев назвал низкие цены на нефть, замедление роста экономики, снижение курса национальной валюты, влияние санк­ций, введенных против России. Систему налогообложения, как считает спикер Сената, следует ориентировать не только на сбалансированность бюджета, но и на обеспечение структурных изменений, инновационного развития экономики, создание высокотехнологичных производств, стимулирование роста экспорта несырьевых товаров и обработанной продукции.

– Наша главная задача – создание эффективной и прогнозируемой налоговой системы, гармонично сочетающей интересы как государства, так и налогоплательщиков, – резюмировал председатель Сената.

В выступлениях участников мероприятия речь шла о различных аспектах модернизации налоговой системы Казахстана. В частности, министр национальной экономики Ерболат Досаев остановился на содержании законопроектов, направленных на совершенствование системы налогообложения в рамках реализации пяти институциональных реформ Главы государства. Предлагаемые меры направлены на сокращение теневой экономики и улучшение администрирования налогов. В настоящее время на рассмотрении Парламента находятся поправки в законодательство по вопросам налогообложения и таможенного администрирования.

Законопроект разработан для реализации 39-го, 65-го и 67-го шагов Плана нации «100 конкретных шагов», а также в целях создания благоприятной предпринимательской среды путем совершенствования механизма налогового и таможенного администрирования. Законопроектом, в частности, предусматривается увеличение необлагаемого дохода при уплате ИПН с 55 до 75 МЗП для социально уязвимых слоев населения, предоставление льгот по налогу на транспортные средства общественным объединениям по одному легковому автотранспортному средству с объемом двигателя до 3 000 куб. см и одному автобусу. В числе нововведений также продление сроков действия норм до 2022 года, согласно которым уплата НДС при импорте товаров производится методом зачета. Кроме того, предлагается освобождение банков второго уровня с 1 января 2015 года по 1 июля 2016 года от уплаты индивидуального подоходного налога при прощении долгов, подпадающих под Программу Национального банка РК по рефинансированию ипотечных и жилищных займов.

В целях совершенствования налогового и таможенного администрирования вносится ряд изменений и дополнений в Налоговый и Таможенный кодексы.

– Предлагаемые меры прежде всего положительным образом отразятся в виде поддержки как для малого и среднего бизнеса, так и индустриальной отрасли, что позволит сохранить экономическую стабильность и благоприятный бизнес-климат в стране, – отметил Е. Досаев.

Коротко об итогах работы, проводимой Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК, сенаторам рассказал министр финансов Бахыт Султанов. Так, с 1 января 2015 года отменены плановые проверки и введены выборочные, которые назначаются на основании Системы управления рисками (СУР).

– Благодаря новой системе управления рисками контроль стал дифференцированным, то есть проверки назначаются только самым рисковым субъектам. Менее рисковым предпринимателям направляются уведомления или извещения для возможности самостоятельного устранения несоответствий, – сказал министр.

Посредством применения системы управления рисками ведется борьба с обнальными фирмами, так ежеквартально выявляется порядка 1 500 рисковых налогоплательщиков с признаками, указывающими на осуществление лжепредпринимательской деятельности. Система управления рисками используется на таких этапах, как регистрация в органах юстиции, постановка на учет по НДС, изменение адреса, смена учредителя, представление налоговой отчетности и т. д. В результате применения СУР по выявлению лжепредпринимательства наблюдается рост налоговых поступлений в результате возмещения ущерба контрагентами лжепредприятий более чем на 50%.

Следующий этап – оптимизация контрольных мероприятий. Так, планируется внедрение электронного аудита (е-аудита), который позволит сократить время непосредственного нахождения проверяющих у налогоплательщика, а также повысит прозрачность и эффективность аудиторских проверок.

Кроме того, для крупных налогоплательщиков планируется внедрение горизонтального мониторинга, который предполагает, что проверки и доначисления не применяются, но при этом предприятия обеспечивают полную прозрачность и сотрудничают с налоговыми органами.

Между тем председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов обратил внимание участников на необходимость всестороннего и детального анализа принимаемых норм, что позволит повысить инвестиционную привлекательность бизнеса в Казах­стане. По его мнению, в настоящее время практикуется чрезмерно большое количество инициатив по внесению изменений в Налоговый кодекс.

– Например, с момента принятия нового Налогового кодекса в него вносились изменения порядка 86 раз, а количество поправок, имеющих обратную силу, составило 408. Бесконтрольный процесс вносимых изменений в Налоговый кодекс зачастую приводит к коллизиям, не позволяет ни предпринимателям, ни самим налоговым органам приспособиться к новым условиям, выбрать четкую стратегию, создать единообразную практику применения, – считает А. Мырзахметов.

Было отмечено, что отсутствие последовательной политики и частое принятие актов, которые имеют обратную силу, препятствуют предпринимателю, делают невозможным грамотное планирование экономической деятельности предпринимателей и снижает общую инвестиционную привлекательность бизнеса в Казахстане.

– Считаю, что процесс совершенствования налоговой политики должен сопровождаться всесторонним и детальным анализом целесообразности соответствующих поправок, изменения должны вноситься исключительно в рамках долгосрочной перспективы, исключительно отдельным законопроектом и не более одного раза в год, – сказал выступающий.

В связи с чем НПП предлагает принятие стратегического документа по совершенствованию налогового законодательства, который бы определил основные направления фискальной политики как минимум на пятилетний период. В данном документе должны быть отражены такие требования к изменению налогового законодательства, как минимизация применения института обратной силы закона, обязательное проведение анализа регуляторного воздействия предлагаемых норм, общественных слушаний по ним и разъяснительных мероприятий заблаговременно до введения в действие соответствующего закона.

Депутаты Сената задали док­ладчикам вопросы, касающиеся модернизации акцизных постов, изменения порядка исчисления налогов на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых, перспектив ведения бизнеса в свете вступления в силу Договора о ЕАЭС, учета мнения налогоплательщиков в законо­творческом процессе.

Подводя итоги «круглого стола», председатель Комитета по финансам и бюджету Рашит Ахметов отметил актуальность состоявшегося разговора, касающегося реализации Плана нации «100 конкретных шагов», вопросов совершенствования налогового администрирования с целью создания благоприятных условий ведения бизнеса и оптимизации контрольно-профилактических мер.



