​С учетом интересов всех

Мероприятие открыла советник акима ВКО Елена Ясинская, акцентировавшая внимание собравшихся на том, что главным посылом для разработки проекта вышена­званной программы стал Указ Президента «О системе государственного планирования в Респуб­лике Казахстан».

– В ходе проделанной работы выявлены как сильные, так и слабые стороны нашей области, – отметила она. – Вклад Восточного Казахстана в экономику страны, дальнейшие перспективы развития территорий региона рассматривались с учетом особенностей каждого города, района, отдельных сельских населенных пунктов.

Примерно треть экономики региона формирует промышленное производство, темпы которого за 2011–2014 годы увеличились в 1,2 раза. Динамику развития ВКО в 2015–2019 гг. будет определять Государственная программа индустриально-инновационного развития. На сегодня региональная Карта индустриализации насчитывает 30 проектов на сумму 437 млрд тенге.

В горнодобывающем секторе запланировано активное проведение гео­логоразведочных работ, создание новых обогатительных комплексов. Одним из самых крупных за всю историю региона является проект по строительству на востоке страны автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов.

– Регион занимает лидирующие позиции по производству мяса, молока, семян подсолнечника, меда, пантов, картофеля, – проинформировала собравшихся заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улакова. – В обозримом будущем приоритеты не поменяются, поэтому, как и прежде, ставка будет делаться на развитие мясного и молочного животноводства.

С этой целью в Восточном Казахстане запланированы и реализуются мероприятия по проведению селекционно-племенной работы, созданию кормовой базы, строительству крупных животноводческих комплексов, молочно-товарных ферм. Для обеспечения необходимых темпов развития растениеводства будут продолжены работы по освоению орошаемых земель, применению влагосберегающих технологий, проведению научно обоснованных севооборотов.

В обсуждении проекта Программы развития территорий Восточного Казахстана на 2016–2020 гг. активное участие приняли представители третьего сектора – Олег Чернышов, директор ОО «Гражданский альянс ВКО», Виталий Кулик, руководитель фонда «Зубр», и другие. Выступившие внесли конкретные предложения по целому ряду вопросов, в том числе по развитию экологической медицины, усилению межведомственного взаимодействия, информированности населения, качеству оказания государственных услуг.