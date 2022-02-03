С учетом местного содержания

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым.
Стороны обсудили состояние и перспективы осуществления совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа.
Особое внимание, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, было уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, а также проектам «Каламкас море», «Хазар», «Хвалынское», «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби».
Алихан Смаилов отметил важность максимального использования ПАО «Лукойл» местного содержания в товарах, работах и услугах, кадрах. Подчеркнута насущная необходимость внедрения современных экологически чистых технологий при реализации проектов на территории Казахстана.