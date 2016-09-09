​С учетом мирового опыта

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Кусайн ИСЕНОВ, руководитель РГУ «Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК по Павлодарской области»

Указом Президента Республики Казахстан № 841 от 18 июня 2014 года утверждена концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года. Она определяет основные приоритеты, а также механизмы реализации государственной политики пенсионного обеспечения и базируется на оценке опыта реализации пенсионных преобразований в стране и мировых тенденций развития пенсионных систем.

Модернизация пенсионной системы будет осуществлена при сохранении многоуровневой системы пенсионного обеспечения.

С целью повышения уровня информированности населения о проводимых государством реформах в пенсионной системе в Павлодарской области с 2013 года проводятся информационно-разъяснительная работа и комплекс мероприятий. В них участвуют представители государственных органов, работники социальных служб, представители государственной корпорации «Правительство для граждан», молодежь, жители сельской местности, самозанятое население и другие.

Заместителем акима области Мейрамом Бегентаевым утверждены состав рабочей группы в количестве 60 человек и график посещения населенных пунктов и крупных предприятий области. С начала текущего года состоялись встречи с населением в 145 населенных пунктах с участием 3 323 человек и выезд на предприятие ТОО «KSP STEEL».

Вопросы модернизации пенсионной системы регулярно освещаются в средствах массовой информации. За первое полугодие 2016 года состоялось семь выступлений на телевидении. На местном телеканале «Ирбис» ведется постоянная рубрика «Это интересно», в прямом эфире которой даются ответы на наиболее актуальные вопросы пенсионного законодательства. В городских и областных газетах опубликовано 23 статьи, касающихся изменений в пенсионном законодательстве.

В управлении координации занятости и социальных программ области прошел семинар на тему «Модернизация пенсионной системы РК». Он направлен на повышение осведомленности социальных работников акиматов, отделов социальной защиты, помощи на дому, работников отделов социальных программ районов, специалистов выплатного центра. В нем приняли участие региональный представитель Единого накопительного пенсионного фонда, региональный представитель аннуитетной компании, а также руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области МЗиСР РК. В процессе семинара участникам были разъяснены аспекты модернизации пенсионной системы РК – причины проводимых государством реформ в области пенсионного обеспечения граждан, виды и характер планируемых в рамках информационно-разъяснительной кампании мероприятий, меры, принимаемые органами государственной власти по снижению социального напряжения в обществе, вызванного аспектами модернизации пенсионной системы, и другие.

Также аудитории было доложено, что концепция модернизации пенсионной системы республики до 2030 года будет реализована в два этапа. На первом, рассчитанном на 2016–2020 годы, планируется заложить правовые основы и обеспечить реализацию первоочередных мер модернизации пенсионной системы. Здесь будут воплощены следующие основные направления – совершенствование системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения, введение условно-накопительного компонента системы пенсионного обеспечения, совершенствование параметров накопительной пенсионной системы, в том числе порядка пенсионных выплат и института государственных гарантий, совершенствование систем пенсионного обеспечения лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. А также реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур, расширение охвата населения услугами пенсионной системы.

На втором этапе, рассчитанном на 2020–2030 годы, будут приняты меры по повышению защиты прав вкладчиков и получателей пенсионных выплат. Данный этап станет характеризоваться повышением эффективности пенсионной системы за счет усиления связи пенсий с отчисляемым взносом, периодом участия и возрастом выхода на пенсию, дальнейшим совершенствованием системы минимальных гарантий пенсионного обеспечения, включая переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии, которая позволит оптимизировать механизм предоставления государственной гарантии. Плюс введение обязательности заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсионные выплаты только для участников НПС. Реализация концепции позволит обеспечить адекватность пенсионных выплат и создание сбалансированной финансово-устойчивой системы пенсионного обеспечения.

В целом модернизированная пенсионная система будет являться многоуровневой. Первый уровень включает в себя выплаты за счет средств государственного бюджета. Второй – предусматривает выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, осуществляемых самим работником, обязательных профессиональных пенсионных взносов, перечисляемых работодателем в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда, обязательных пенсионных взносов в условно-накопительный компонент за счет работодателя. Третий уровень – это все выплаты из добровольного компонента.

То есть государство делает все, чтобы пенсионная система Казахстана была надежной, справедливой, давала гарантию спокойствия людям пожилого возраста и тем, кто получает данные пособия.

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