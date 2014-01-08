С учетом мирового опыта

Политика

К такому выводу пришли участники заседания «круглого стола» на тему «Антикоррупционная политика: мировой опыт и Казахстан», организованного Институтом экономики МОН РК. Встреча ученых состоялась в рамках реализации государственной научно-технической программы «Новые принципы социальной политики и государственного управления».

Директор института доктор экономических наук Сакен Еспаев напомнил, что в Стратегии «Казахстан-2050» поставлена конкретная задача резкого усиления борьбы с коррупцией, в том числе посредством совершенствования законодательства. Ведь она подрывает веру в эффективность государства и выступает прямой угрозой национальной безопасности.

С первых лет обретения Казахстаном независимости противодействие данному явлению стало одним из приоритетов государственной политики. По словам С. Еспаева, за два десятка лет из страны произошел отток капитала в размере свыше 120 млрд. долларов, в том числе в результате коррупционных нарушений. Однако, как считает директор Центра социально-экономических исследований Института экономики Жангельды Шимшиков, говорить в связи с этим о необходимости создания специализированного антикоррупционного органа преждевременно.

- Такие специализированные органы имеются во всем мире лишь в десяти странах, - продолжил он. - Когда такой орган создается? Когда коррупцией поражены все госорганы, вплоть до правоохранительных, и наступает беспредел.

Казахстан по индексу восприятия коррупции «Транспаренси Интернэшнл» занимает 140-е место. По мнению ученых, это позволяет говорить о том, что наша страна далека от «критической точки».

В связи с этим прозвучал пример Гонконга, для которого «критическая точка» настала в 1970-х годах, когда коррумпированность госсектора достигла 94% (в Казахстане этот показатель значительно ниже). Гонконг смог переломить ситуацию, то есть его антикоррупционная программа доказала эффективность. Именно такой опыт представляет интерес в плане изучения, считает заместитель директора Института экономики Аксана Панзабекова.

При формировании антикоррупционной стратегии, говорит она, следует учитывать и зарубежный опыт, и существующие механизмы противодействия в Казахстане, и менталитет людей. Ведь простой перенос зарубежной программы на национальную почву не может быть эффективным. Для азиатской модели, констатировали ученые, к сожалению, характерно отношение общества к мздоимству, как к привычному явлению, обусловленному культурными традициями, а значит, приемлемому. Поэтому для положительного эффекта необходимо изменить отношение общества к коррупции, чтобы сам ее факт вызывал безусловное общественное порицание.

Для этого необходимо обеспечить прозрачность принимаемых решений, широко освещать в СМИ факты пресечения коррупции, вкладывать в сознание граждан мысль о недопустимости нарушений закона.

По итогам обсуждения специалисты приняли рекомендации. Они предложили обеспечить максимальную транспарентность и доступность информации посредством издания ежегодных бюллетеней об источниках доходов и расходах должностных лиц, разработать новую модель кадрового отбора чиновников, усовершенствовать закон о госзакупках, создать комиссию по учету объектов теневой экономики...

Раушан ШУЛЕМБАЕВА,
Алматы

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