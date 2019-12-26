С учетом национальных интересов

Подводя итоги работы депутатов с начала сессии, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на том, что вся законодательная работа депутатов ведется прежде всего с учетом приоритетов стратегичес­кого курса Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Назарбаева и первоочередных задач, определенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в сентябре нынешнего года.

– С начала этой сессии Мажилис взял в работу 77 законопроектов. Из них 36 уже рассмотрено и одобрено. При этом внимание депутатов было сконцентрировано в первую очередь на тех законопроектах, которые направлены на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышение благосостояния нашего народа. Особо надо отметить, что мы своевременно одобрили все законопроекты, направленные на реализацию Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Тем самым полностью обеспечив законодательную поддержку Посланию Президента, – сказал председатель Мажилиса.

В частности, законодательно закреплена персональная ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчиненными.

Одобрен законопроект «О статусе педагога», предусматривающий дополнительные социальные гарантии, снижение нагрузки и сокращение отчетности.

Законодательно поддержана передача поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса местным бюджетам.

Также компании микро- и малого бизнеса освобождаются от уплаты налога на доход сроком на три года.

В соответствии с поручением Главы государства ужесточено наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, а также активизируется борьба с браконьерством и скотокрадством.

Среди рассмотренных депутатами и уже подписанных Президентом такие важные законы, как поправки в бюджет на 2019–2021 гг.

Подписан Закон о республиканском бюджете на 2020–2022 годы.

Инициированными самими депутатами поправками по вопросам оказания государственных услуг предусматривается расширение сфер предоставления государственных услуг проактивным способом, а также упрощение процедур, сокращение времени и расходов услугополучателей при предоставлении государственных услуг.

Подписаны поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, которые также инициированы депутатами, способствуют повышению ответственности государственных служащих, мобильности и общему совершенствованию системы отбора кадров в государственных органах, а также укреплению принципов меритократии и повышению доверия населения к государственной службе.

Проделана большая законо­творческая работа по ряду направлений международной и внешнеэкономической тематики.

Кроме того, в работе Мажилиса в этой сессии находились такие важные законопроекты, как поправки в КоАП, об обязательном социальном страховании, поправки по вопросам железнодорожного транспорта.

– В целом работа депутатского корпуса Мажилиса с первых дней сессии была весьма интенсивна, насыщенна, и впереди нас ждет еще более значительный объем работы, направленный на законодательное обеспечение реализации поручений Елбасы и Главы государства, – отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что дальнейшая совместная работа депутатов и Правительства по совершенствованию отечественного законодательства и улучшению его качества будет вестись как обычно, при полной информационной открытости.

С начала 5-й сессии рабочие группы по наиболее значимым законопроектам проходят в режиме онлайн.

Кроме того, в текущей сессии проведено 7 правительственных часов в новом формате, по итогам которых выработаны рекомендации и даны предложения по улучшению деятельности государственных органов.

Депутаты Мажилиса направили в Правительство свыше 100 депутатских запросов, провели 5 выездных заседаний комитетов Мажилиса и целый ряд международных конференций.

Самым представительным форумом парламентариев Европы и Азии стало 4-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии, прошедшее в Нур-Султане в сентябре текущего года.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на предстоящих в начале нового 2020 года выездах депутатов в регионы.

– В соответствии с решением бюро Мажилиса выезды в регионы у нас планируются с 5 по 14 января 2020 года. Это важная составляющая нашей работы, в ходе которой мы должны рассказать населению о ходе реализации Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». В ходе выездов в регионы мы также проинформируем наших избирателей и о законотворчес­кой деятельности Мажилиса за прошедший период, – сказал Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, поездки в регионы пройдут в новом формате, с информированием о предстоящем выезде через социальные сети и местные СМИ.

– Это даст возможность расширить географию охвата, лучше учесть пожелания населения. И как всегда, мы будем проводить встречи не только в областных центрах, крупных городах, но и в отдаленных аулах и селах, – резюмировал Нурлан Нигматулин.

Согласно повестке, депутаты также одобрили два ратификационных документа – Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму, а также Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Проекты переданы на рассмотрение в Сенат.